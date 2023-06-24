Тактическая пошаговая игра про роботов Dual Gear переходит на Unreal Engine 5 ©

Dual Gear получит первое обновление 2023 года в августе. Команда решила перенести портирование игры на Unreal Engine 5. Новый движок обеспечит надежность разработки вместе с новым техническим сроком, который составляет около 2-3 лет. Это следующая фаза игры под новым названием «Dual Gear [D]». Вскоре команда объявит подробности и дополнительные скриншоты, а до 26 июня 2023 года в Steam будет действовать скидка 50%.

Dual Gear все еще находится в стадии раннего доступа в Steam. Команда стремится разработать новое видение пошагового микширования путем пилотирования роботов в игре с использованием Unreal Engine 5. Ориентировочная дата выпуска - конец 2025 года.