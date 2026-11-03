Duck Side of the Moon выйдет на PS5 вместе с обновлением Homegrown

Starbrew Games объявила, что уютное космическое приключение Duck Side of the Moon выйдет на PlayStation 5 17 ноября 2026 года. Одновременно на всех платформах появится бесплатное обновление Homegrown, которое расширит возможности исследования и обустройства космического корабля.

Главным героем игры выступает утка-астронавт Даг, потерпевший крушение в незнакомой части галактики. Игрокам предстоит исследовать необычные планеты, собирать редкие материалы, создавать гаджеты, помогать местным обитателям и постепенно превращать повреждённый корабль в уютный дом среди звёзд.

Обновление Homegrown добавит садоводство, новые территории и персонажей. Игроки смогут выращивать и собирать урожай, а также детально настраивать интерьер корабля, меняя мебель и оформление стен. Новое содержимое откроется примерно в середине прохождения, а тем, кто уже завершил игру, достаточно будет загрузить сохранение.

На данный момент Duck Side of the Moon доступна на ПК (Steam и Epic Games Store) и Nintendo Switch. 17 ноября к ним присоединится PS5, а бесплатное обновление выйдет одновременно на всех четырёх платформах.