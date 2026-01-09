Хардкорная экшен-RPG Duel Corp. выйдет в раннем доступе в январе

Студия Dreameffect Entertainment официально подтвердила дату релиза своего амбициозного проекта Duel Corp. в сервисе Steam. Игра станет доступна пользователям 21 января 2026 года и предложит погрузиться в процедурно генерируемый открытый мир с элементами песочницы. Разработчики позиционируют свой тайтл как ролевой экшен в духе Souls с MMO-атмосферой и визуальным стилем, сочетающим ретро-пиксель-арт с современными 3D эффектами.

Геймплей строится вокруг сложной боевой системы с выбором направления ударов и блоков, что требует от игрока внимательности и тактического подхода. Жесткая система классов в Duel Corp. отсутствует, что позволяет свободно комбинировать любое оружие, броню, навыки и таланты для создания уникального стиля игры. Игроки смогут исследовать мир в одиночку или в кооперативе до четырех человек, а также сражаться друг с другом в режимах PvP.

Особенностью проекта является живой мир, на который можно влиять своими действиями. Геймерам предстоит взаимодействовать с различными фракциями, перехватывать караваны и даже захватывать поселения для сбора налогов и контроля территорий. Сюжет подается нелинейно через исследование локаций и раскрытие тайн события, которое погрузило мир во тьму.

Доступ к игре откроется в 19:00 по московскому времени. Стоимость проекта на старте составит 19,99 доллара США, при этом в первую неделю будет действовать скидка в размере 20 процентов. Авторы, являющиеся командой из 2 человек, планируют продержать игру в раннем доступе около года, чтобы наполнить ее контентом и довести до финального качества с учетом отзывов сообщества.