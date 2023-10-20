Анонсирована фэнтезийная ролевая игра Duet Night Abyss для PC и мобильных платформ

Издатель Hero Games и разработчик PAN STUDIO анонсировали фэнтезийную приключенческую ролевую игру Duet Night Abyss для PC, iOS и Android. Предварительная регистрация уже доступна на официальном сайте.

Duet Night Abyss описывается создателями как «фэнтезийная приключенческая ролевая игра с высокой степенью свободы». В свою очередь, коллектив PAN STUDIO, дочерняя компания Hero Entertainment, состоит из опытного основного персонала с богатым опытом разработки продуктов. Судя по художественному оформлению, трейлеру и игровому процессу, представленным на данный момент, нас ждет как минимум приятная рисованная графика, нетривиальный сюжет, глубокая боевая механика.

Вы попадете в страну, где сосуществуют магия и техника, играя за двух главных героев с совершенно разным прошлым. Встречайте множество демонических существ с их собственными взглядами, участвуя в постоянных битвах и исследованиях, чтобы раскрыть правду о тернистой судьбе, что в конечном итоге положит конец спирали страданий.

В боях вы можете свободно переключаться между оружием ближнего и дальнего боя, позволяя персонажам освободиться от ограничений одного класса оружия. На выбор представлено множество оружия дальнего и ближнего боя, включая клинки, арбалеты, снайперские винтовки и гранатометы.