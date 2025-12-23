Для Duet Night Abyss вышло крупное обновление 1.1 с расширением Хуасю

Разработчики из Pan Studio официально выпустили обновление версии 1.1 для экшен-RPG Duet Night Abyss на всех поддерживаемых платформах. Главной особенностью патча стал запуск масштабного расширения под названием Хуасю, которое привносит в игру новую сюжетную главу, дополнительных персонажей и расширение игрового мира.

Центральным элементом обновления стала новая область Туманная пристань, где разворачиваются события свежего сюжетного задания Туманная пристань: Скрытая в ароматной дымке. Чтобы начать прохождение, игрокам необходимо поговорить с NPC Чжилю. Доступ к квесту открывается на постоянной основе, однако для его старта требуется завершить миссии Путешествие по землям и Объявление о пропаже, а также достигнуть 42 уровня ранга испытаний. Дополнительно авторы добавили задания, раскрывающие истории новых героев, включая эпизоды Пребывание страниц времени для персонажей Фушу и Кэчжоу.

Ростер бойцов пополнился двумя новыми героями, которыми стали Фушу и Кэчжоу. Вместе с ними в арсенале появилось новое оружие: хлыст-клинок, штурмовые винтовки Облачный покров и Эфемерный свет, а также древковое оружие Голубь завтрашнего дня. Обновление также затронуло систему ротации баннеров. Тайное письмо: Фушу и Тайное письмо: Спокойная благодать сменили предыдущие предложения, а часть старых писем перешла в раздел постоянного обмена. Следующее обновление ассортимента запланировано на 20 января, когда станут доступны новые варианты обмена.

Системные изменения коснулись и механики усиления. В магазине в разделе Веретено судьбы появился новый Демонический клин для ближнего боя под названием Жнущий вальс. Также игроки могут получить новые клины и чертежи фиолетового и золотого качества, такие как Решимость Пернатого змея и Воля перевертыша, через повышение уровня руководства Ноктойягера или обмен в магазине тайных поручений. Патч также включает ряд технических исправлений и улучшений стабильности игры.