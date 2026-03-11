Для ролевой игры Duet Night Abyss анонсировано обновление с 2 новыми персонажами и транспортом

Разработчики из студий Pan Studio и Hero Games представили подробности нового контентного обновления для бесплатной ролевой игры Duet Night Abyss. Патч получил название Huaxu The Wind Awakening Chapter 2 и добавит в проект свежие игровые механики наряду с дополнительной локализацией.

Сюжетная линия Huaxu получит свое продолжение. В игре появятся 2 новых персонажа с элементом электричества. 1 из героев станет торговец по имени Чжилю, чей дизайн вдохновлен традиционным платьем ципао. Игроки смогут разблокировать этого персонажа бесплатно путем сбора фрагментов Secret Letter Zhiliu в 2 режимах: Immersive Theatre и Covert Commission.

Еще 1 героем станет Юймин, который появится в игре немного позже. Его визуальный стиль включает элементы драконьей чешуи. Выход Юймина также добавит в игру 7 новых побочных заданий. Трейлер с демонстрацией боевых навыков Юймина разработчики опубликовали отдельно.

Ключевым нововведением патча станет система ездовых животных. Игроки смогут перемещаться по миру Атласии на 4 различных видах транспорта. 1 из транспортных средств под названием Mecha Sable Bian можно будет получить за выполнение внутриигровых задач.

Среди прочих изменений разработчики выделяют механику региональной репутации, режим автоматического боя и возможность отправлять подарки друзьям. Также в игре появится система наград Rise to Fame и новые события, включая Wishens Daring Adventures. За ежедневный вход в игру и время в многопользовательских зонах предусмотрены дополнительные бонусы. Обновление добавит официальный перевод на французский язык.

Проект Duet Night Abyss доступен на мобильных устройствах и ПК в цифровых магазинах Epic Games Store и Steam. Игра предлагает систему из нескольких видов оружия с возможностью плавного переключения между ближним и дальним боем в 3D формате. Разблокировка героев и экипировки происходит посредством сбора материалов, что позволяет игрокам свободно формировать желаемую команду.