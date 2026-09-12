Разработчики экшена Duet Night Abyss опровергли слухи о закрытии проекта и заявили о его полной окупаемости

В рамках специальной трансляции обновления 1.6 создатели ролевого экшена Duet Night Abyss коснулись одной из самых резонансных тем последних недель. Разработчикам пришлось публично отреагировать на циркулирующие в фанатском сообществе слухи о скором прекращении поддержки серверов из-за слабых финансовых показателей. Проект долгое время не появлялся на верхних строчках кассовых чартов мобильных и цифровых магазинов, что породило среди аудитории тревожные ожидания скорого закрытия сервиса.

Представитель операционной команды студии открыто зачитал вопросы зрителей о том, способна ли игра выжить в текущих реалиях. По его словам, финансовые поступления проекта на данный момент полностью покрывают затраты на производство нового контента и поддержку серверов. Разработчик подчеркнул, что игра полностью окупает свое существование, а команда имеет достаточный запас прочности для продолжения долгосрочной работы.

Авторы также категорически отвергли предложения игроков ввести так называемую пожизненную или вечную подписку. В среде условно-бесплатных проектов подобные шаги нередко воспринимаются аудиторией как финальная попытка собрать деньги перед скорым закрытием. Представители студии заверили игроков, что не собираются прибегать к подобным мерам, поскольку рассчитывают на многолетнюю поддержку проекта по стандартной модели.

В студии также объяснили заметное сокращение агрессивного маркетинга по сравнению с периодом выхода версии 1.4. Разработчики признали, что масштабные рекламные кампании приводили в игру волны новичков, однако те быстро уходили из-за шероховатостей игрового процесса, технических сбоев и неудобного совместного режима. В связи с этим руководство перенаправило финансовые ресурсы с рекламы на полировку базовых механик, исправление сетевого кода и переработку баланса устаревших героев.

Команда рассчитывает, что исправление фундаментальных проблем в версиях 1.6 и 1.7 позволит сформировать стабильную базу постоянных игроков без необходимости тратить бюджет на поверхностное привлечение внимания. Релиз версии 1.6 запланирован в качестве первого шага в рамках этой стратегии.