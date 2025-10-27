Стартовала предварительная загрузка Duet Night Abyss

Студия Pan Studio открыла предварительную загрузку своего условно-бесплатного экшена Duet Night Abyss. Уже сейчас игроки могут установить клиент на ПК, iOS и Android, чтобы подготовиться к глобальному запуску, который состоится 28 октября 2025 года в 10:00 по времени (UTC+8).

Для тех, кто заранее установит игру, разработчики приготовили эксклюзивный код DNALAUNCH для получения наград после старта серверов. Также запущен ивент Set Sail for Tomorrow, где можно поучаствовать в розыгрыше призов. Разработчики подтвердили, что в игре будет полная поддержка кроссплатформенного прогресса, а все персонажи и оружие будут доступны для разблокировки бесплатно.

Вместе с анонсом были опубликованы и системные требования. Для игры на ПК на минимальных настройках потребуется процессор Intel Core i5 (9-го поколения) или AMD Ryzen 5 2600X, видеокарта GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580 и 16 ГБ оперативной памяти.

Рекомендуемые требования включают Intel Core i7 (10-го поколения) или AMD Ryzen 7 3700X, GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5700 XT и 32 ГБ ОЗУ. Для установки потребуется 40 ГБ свободного места.

Для устройств на базе Android минимально необходим процессор Snapdragon 8 Gen 1 или Dimensity 9000+ и 8 ГБ ОЗУ, а для комфортной игры рекомендуется Snapdragon 8 Gen 3 или Dimensity 9300 с 12 ГБ ОЗУ.

Владельцам iOS-устройств для запуска понадобится как минимум iPhone 12 с iOS 15. На мобильных устройствах игра займет от 20 ГБ. Также на ПК заявлена поддержка контроллеров Xbox, DualSense и DUALSHOCK 4.