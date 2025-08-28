"Все баннеры с персонажами и оружием будут бесплатными": авторы Duet Night Abyss решили изменить подход к гаче

Мир мобильных RPG с гача-системой переживает переломный момент. После массового бума, запущенного Genshin Impact и подхваченного множеством последователей, индустрия наконец-то начинает отходить от хищнических методов монетизации, навязанных игрокам через бесконечные баннеры и RNG-механики. Одним из ярких примеров этой трансформации стала новинка Duet Night Abyss от Pan Studio и издателя Hong Kong Spiral Rising Technology, которая 26 августа была представлена на глобальной трансляции.

Продюсер DecaBear подчеркнул, что все персонажи и оружие в игре будут полностью бесплатными. «Мы полностью удаляем все баннеры с персонажами и оружием», — заявил он, добавив, что теперь каждый элемент можно будет получить через обычную игру, без случайных выпадений и ограничений по времени. Система звездных рейтингов также отменена, а персонажей и оружие можно открывать через «фрагменты», получаемые при выполнении специальных заданий. Таким образом, игроки смогут собрать весь контент без раздражающих ограничений гача.

Традиционные гача-игры, такие как Genshin Impact, Honkai: Star Rail и Zenless Zone Zero, часто полагаются на вращающиеся баннеры с низкими шансами выпадения, что вынуждает игроков тратить крупные суммы валюты, стремясь получить нужный предмет. Такие механики, по мнению многих, становятся не развлечением, а стрессом, сравнимым с азартными играми. Duet Night Abyss решает эту проблему радикально — никаких баннеров, никаких случайных выпадений и ни одной лишней платы за RNG.

Помимо этого, игра избавляется от привычной для жанра системы выносливости, ограничивающей количество действий игроков в день. «Теперь вы можете фармить сколько угодно, когда хотите», — пояснил DecaBear. Система выносливости, по его словам, часто мешала игрокам продвигаться в сюжете и ограничивала скорость прокачки. Новая механика позволит полностью сосредоточиться на исследовании и боевых сражениях, не отвлекаясь на искусственные таймеры.

Команда разработки отмечает, что изменения не случайны. Игроки, участвовавшие в тестировании, жаловались на ограничения выносливости и необходимость постоянно тратить время или деньги на баннеры. Новый подход — это попытка вернуть радость от игрового процесса и сделать его справедливым для всех. Теперь игроки смогут наслаждаться коллекционированием персонажей и оружия без давления и ощущения потери времени.

Однако остаются вопросы о будущем монетизации. Хотя персонажи и оружие бесплатны, игроки смогут покупать их напрямую через игровой магазин, что оставляет пространство для заработка. Главное — устранение принудительных ограничений и гача-механик, которые ранее превращали простое прохождение игры в утомительный процесс.

С удалением баннеров, RNG и системы выносливости Duet Night Abyss обещает стать одним из ярких примеров того, как жанр может развиваться, сохраняя радость коллекционирования и стратегического геймплея, без эксплуатационных схем, разрушавших впечатление игроков. Возможно, это начало новой эры для гача-RPG, где успех измеряется не деньгами, а игровым удовольствием.