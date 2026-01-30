Да здравствует Король, детка: Duke Nukem 3D исполняется 30 лет

«Я здесь, чтобы надирать задницы и жевать жвачку, и у меня закончилась жвачка».

Duke Nukem 3D только что отметил 30-летний рубеж, и игра до сих пор ощущается как капсула времени из эпохи, когда шутеры для ПК старались быть одновременно громкими, смешными и хаотичными. Тон состарился неравномерно, но дизайнерские идеи по-прежнему легко различимы. Стоит добавить, что этим летом оригинальному Duke Nukem исполняется 35 лет.

По своей сути Duke Nukem 3D — это шутер от первого лица о том, как Дюк сражается с инопланетным вторжением, которое начинается в Лос-Анджелесе после того, как корабль Дюка сбивают при подлёте. Кампания проходит по городским улицам, кинотеатрам, тюрьмам, канализациям и космосу, при этом фирменные враги серии, такие как свиньи-полицейские, появляются уже в начале. Сюжет остаётся лёгким, но уровни создают ощущение «Земля, а не космический лабиринт» и постоянно перемещают Дюка из одной странной локации в другую.

Большая часть влияния игры была связана с интерактивностью. Предметы разрушаются, переключатели работают, а уровни часто включают альтернативные маршруты вроде вентиляций и запасных дверей, которые вознаграждают любопытство, а не простую охоту за ключами. Duke Nukem 3D также сильнее, чем большинство шутеров того времени, делал ставку на индивидуальность — с озвученным главным героем и постоянными остротами поверх быстрого геймплея и большого набора оружия.

Но есть ещё и сиквел......

Сиквел «Forever» — это вторая половина истории франшизы. Duke Nukem Forever находился в разработке более 14 лет, прежде чем выйти в 2011 году, и итоговая игра получила много критики за то, что на момент релиза выглядела устаревшей и неловкой. Мне, однако, она всё же понравилась, и она запускалась на древнем GPU ноутбука, что было здорово. Оригинальный Duke в наши дни вообще запускается практически на чём угодно. Игра получила полный русский перевод включая реплики без какой-либо цензуры.