Мод для трассировки путей в Duke Nukem 3D получает полную поддержку вокселей

Моддер postmemetic выпустил новое обновление для своего мода для трассировки путей в Duke Nukem 3D, которое добавляет поддержку вокселей. Это придаст игре более трёхмерный вид. Более того, воксели сохраняют художественный стиль оригинальных 2D-спрайтов.

Dерсия 0.2.4 также перерабатывает второй эпизод. Более того, она включает в себя значительную доработку производительности для сокращения времени работы процессора на больших уровнях с большим количеством изменений геометрии (E1L4, E2L8). По словам моддера, время отрисовки кадров в некоторых случаях сократилось до 80%.

Версия 0.2.4 также включает в себя улучшенный процесс установки и запуска. В ней улучшено обнаружение Duke3d.grp и есть помощник для загрузки вокселей. Кроме того, исправлены несколько ошибок, присутствовавших в предыдущей версии. Например, исправлена ​​ошибка рендеринга, которая могла вызывать визуальные дрожания и сильное размытие в режиме шумоподавления RELAX. Также исправлена ​​проблема с исчезновением ракет и врагов во время полета, например, на большой арене карты E2L8.

