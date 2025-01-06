Мод Duke Nukem 3D Legacy Edition получил крупное обновление Forever Update

Недавно моддер marcolino123 выпустил обновление Forever Update для мода Duke Nukem 3D Legacy Edition.

Для тех, кто не знает, Duke Nukem 3D Legacy Edition — это игровой мод для классического шутера. Мод вносит некоторые изменения в баланс, меняет ряд вещей и усложняет игру. Таким образом, он в основном предназначен для преданных поклонников DN3D, которые хотят новых испытаний.

Обновление Forever Update представляет рывок для джетпака. Нажимая SHIFT + любое направление, игроки могут делать рывок. Двойные рывки также доступны, но требуют перезарядки.

Более того, все боссы теперь имеют двойное здоровье и уникальные состояния боли, которые можно вызвать разными способами. Кроме того, обновление добавляет новые звуки ударов, искры для бронированных врагов и оптимизированную систему крови. Также в нем есть множество исправлений ошибок для улучшения общего опыта.

Forever Update также добавляет два новых режима для Shrinker и Expander. Новый режим для Shrinker позволяет вам мгновенно уменьшаться и уничтожать врагов без топота. С другой стороны, режим альтернативного огня для Expander потребляет больше боеприпасов и наносит меньше урона, но идеально подходит для более слабых врагов.

Вы можете скачать Forever Update для Duke Nukem 3D Legacy Edition по этой ссылке.