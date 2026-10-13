Скончался Ричард "Levelord" Грей - легендарный левел-дизайнер Duke Nukem 3D и сооснователь Ritual Entertainment

13 октября стало известно о смерти геймдизайнера Ричарда Грея, получившего всемирное признание под псевдонимом Levelord. Разработчик ушел из жизни в возрасте 68 лет. О случившемся официально сообщили представители американского издательства Apogee Entertainment, с которым дизайнер работал над знаковыми проектами эпохи зарождения трехмерных боевиков.

В компании глубоко опечалены известием о кончине Ричарда Levelord Грея. От его легендарной работы над Duke Nukem 3D до бесчисленного количества игроков и разработчиков, которых он вдохновил, Ричард оставляет после себя колоссальное наследие. Покойся с миром, Levelord.

- Представители издательства Apogee Entertainment

Грей пришел в индустрию видеоигр через создание пользовательских карт для шутера Doom, после чего получил приглашение в команду 3D Realms. Специалист спроектировал половину уровней для шутера Duke Nukem 3D, вышедшего в 1996 году на движке Build. Созданные им локации сочетали высокую интерактивность, сложные вертикальные переходы и детальную проработку городского окружения, задав стандарты для будущих проектов жанра.

Во время работы над Duke Nukem 3D дизайнер заложил традицию оставлять секретные послания для игроков, исследовавших уровни за пределами стандартной геометрии. В труднодоступных зонах, куда можно было проникнуть только с помощью читов или инструментария разработчиков, автор размещал надпись You are not supposed to be here - Levelord. Эта реплика быстро превратилась в узнаваемый фирменный знак, который геймдизайнер регулярно переносил в свои следующие проекты.

После завершения работы над приключениями Дюка Нюкема разработчик покинул 3D Realms и выступил сооснователем компании Ritual Entertainment. В составе новой команды он занимался созданием официального дополнения Scourge of Armagon для Quake. Именно на многопользовательской карте HIPDM1 дизайнер впервые реализовал механику парящих в космической пустоте платформ. В дальнейшем данная концепция легла в основу известной локации The Longest Yard в Quake 3 Arena и стала классическим форматом для соревновательного режима deathmatch.

В портфолио геймдизайнера также вошли футуристический шутер SiN, экшен Heavy Metal: F.A.K.K. 2 и дополнение Star Trek: Elite Force II. В проекте SiN автор вновь удивил сообщество, спроектировав сетевую арену, где персонажи уменьшались до размеров мыши и вели перестрелки среди гигантской бытовой мебели. Подобный подход стал основой для целого направления любительских карт в сообществах Counter-Strike и Half-Life.

В поздний период карьеры Ричард Грей переехал в Москву и выступал консультантом для независимых команд разработчиков. В частности, ветеран индустрии делился опытом проектирования уровней с командой Mundfish в период активного производства шутера Atomic Heart.

Сообщение о смерти геймдизайнера вызвало широкую реакцию в профессиональной среде. Коллеги и представители игровых студий выражают соболезнования, отмечая фундаментальный вклад автора в формирование принципов классического левел-дизайна.