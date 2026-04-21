Вышла первая версия модификации с трассировкой пути для Duke Nukem 3D

Моддер postmemetic выпустил первую версию своего Ray Tracing-мода для классического шутера Duke Nukem 3D. Теперь культовый FPS можно пройти с освещением на основе трассировки лучей.

По словам автора, Duke-RT — это форк движка Raze, который добавляет новый рендерер с трассировкой лучей на базе NVIDIA NRI. Он по-прежнему опирается на поддержку игр на Build-движке, реализованную в Raze, но основной упор здесь сделан на трассировку пути, запуск RT-рендера, настройку освещения, создание пользовательских материалов, интеграцию шумоподавления и апскейлинга, а также диагностику работы бэкенда. Также в моде есть инструменты и оверлеи, позволяющие пользователям создавать собственные правила материалов и освещения для контента Duke.

Стоит учитывать, что Duke-RT всё ещё находится в разработке. Базовый рендер уже реализован и поддерживает современные графические API и технологии, такие как D3D12, DLSS Super Resolution и Ray Reconstruction. Моддер также переработал первый эпизод, добавив PBR-материалы на основе оригинальных ассетов и обновлённое освещение. Однако второй и третий эпизоды пока не завершены, поэтому для полноценного прохождения всей игры с трассировкой придётся подождать.

В будущих версиях postmemetic планирует добавить объёмные эффекты, такие как дым от ракет, улучшить поверхность воды и реализовать корректные зеркала. Кроме того, ожидается более качественная работа стеклянных поверхностей.

Если вы хотите попробовать мод, его можно скачать по ссылке. Для запуска требуется наличие Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour — без этой версии игра работать не будет.