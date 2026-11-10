Утерянный билд Duke Nukem Forever может вернуться? На страницах игры в Steam заметили подозрительную активность

Пользователи обратили внимание на очень специфичную активностью вокруг печально известного долгостроя Duke Nukem Forever. Спустя 15 лет после релиза страничку игры в Steam начали зачем-то обновлять. Игроки уже заметили изменения в стандартных промо-материалах шутера, который били заменены на кадры из отмененного прототипа 2006 года.

Внимание сообщества привлекло то, что стандартный релизный трейлер 2011 года в карточке товара уступил место архивному предрелизному видео. Кроме того, анимационные GIF-изображения и скриншоты в описании проекта были заменены на фрагменты геймплея из версии эпохи 2006 года, когда проект создавался силами 3D Realms до передачи прав студии Gearbox Software. Некоторые из опубликованных на странице анимаций демонстрируют геймплейные моменты, которые ранее никогда не показывались публично.

Согласно истории изменений на сервисе SteamDB, технические правки вносились на протяжении последних недель. Разработчики обновили фоновые баннеры, капсулы библиотеки и логотипы. Также в базу данных были добавлены и повторно закодированы архивные видеоролики. Страница получила обновленный список тегов, включая статус полной поддержки геймпадов и скорректированные категории мультиплеера.

Игроки предполагают, что издательство готовится официально выпустить отреставрированный билд 2006 года в виде бесплатного бонуса или масштабного ретро-обновления для владельцев игры. Слухи подогреваются давними обещаниями главы Gearbox Рэнди Питчфорда, который неоднократно заявлял, что хотел бы легально опубликовать исторические наработки 3D Realms для фанатов, особенно после того, как в 2022 году в сеть утек рабочий прототип Duke Nukem Forever образца 2001 года.

Официальных анонсов со стороны Gearbox или издательства 2K Games пока не поступало, однако систематическое обновление витрины магазина прямо указывает на готовящуюся активность вокруг культового шутера.