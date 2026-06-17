Неуклюжий ангел в преисподней: метроидвания Dumbriel: Magnificent Adventure in Hell вышла на Kickstarter с трейлером

Студия MadMoa официально запустила краудфандинговую кампанию на платформе Kickstarter и представила новый геймплейный трейлер своего проекта Dumbriel: Magnificent Adventure in Hell. Проект разрабатывается уже более четырех лет и представляет собой красочную двухмерную метроидванию в антураже загробного мира. Чтобы привлечь как можно больше внимания к сбору средств, авторы одновременно привезли обновленную демоверсию игры на текущий фестиваль Steam Next Fest.

Главным героем этой истории станет Dumbriel — самый неуклюжий ангел, который умудрился свалиться с небес прямиком в подземное царство. Теперь протагонисту предстоит пройти через все девять кругов ада Данте, чтобы вернуть утерянные души и найти дорогу обратно домой. Разработчики делают ставку на ручную прорисовку локаций и уникальную атмосферу для каждого слоя преисподней, где героя поджидают коварные ловушки, странные персонажи и причудливые монстры.

Игровой процесс сочетает классическое исследование секретных зон с динамичной боевой системой, вдохновленной такими хитами, как Ori и Hollow Knight. Dumbriel сможет комбинировать ангельские и адские боевые навыки, крафтить полезные предметы из собранных осколков и запоминать сложные паттерны атак в многофазовых битвах с боссами. Дополнительный интерес боям придает физическая модель взаимодействия с окружением, заставляющая точнее рассчитывать прыжки и уклонения.

Основная часть контента уже полностью готова, а собранные на Kickstarter деньги помогут команде отполировать техническую часть, оптимизировать игру для слабых ПК и подготовить версию для консолей Nintendo Switch. Полноценный релиз Dumbriel: Magnificent Adventure in Hell на персональных компьютерах запланирован на третий квартал 2026 года. Попробовать свои силы в зачистке подземных арен и поддержать независимых разработчиков можно прямо сейчас.