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Dumpster Gang 03.12.2026
Экшен, Инди, Платформер, От третьего лица, Юмор, Кооператив
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Еноты-грабители из Dumpster Gang выходят на PC и в Xbox Game Pass 3 декабря

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Coyote House Games и издатель Curve Games объявили дату выхода Dumpster Gang — комедийной кооперативной песочницы, в которой компания енотов устраивает хаос, ворует всё, что плохо лежит, и пытается не попасться в лапы сурового Истребителя. Игра выйдет 3 декабря 2026 года на PC в Steam и Xbox on PC, а в день релиза также появится в PC Game Pass.

Игроки смогут отправиться на вылазки в одиночку или собрать команду до четырёх участников. Енотам предстоит обыскивать мусорные баки, таскать добычу, воровать еду и выполнять безумные задания. Можно карабкаться по стенам, пробираться через вентиляцию и превращать практически любой предмет в инструмент для очередной проделки.

Однако чем больше беспорядка устроит банда, тем выше вероятность привлечь внимание Истребителя. Придётся избегать ловушек, выручать схваченных товарищей и вовремя удирать от преследования. Между заданиями можно украшать собственное убежище украденными вещами, менять внешний вид енотов и открывать шляпы с особыми способностями.

Dumpster Gang выйдет 3 декабря, а попробовать игру можно уже сейчас благодаря бесплатной демоверсии в Steam.

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