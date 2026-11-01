GOG объяснила, почему классическая Dune 2 до сих пор не получила переиздания - виновата путаница с правами

Dune 2 от Westwood Studios вышла в 1992 году и напрямую повлияла на Warcraft и Command & Conquer. Несмотря на статус классики, игра так и не получила современного переиздания. Как объяснил GamesRadar+ старший менеджер по развитию бизнеса и партнёрским отношениям GOG Марчин Пачински, проблема заключается в запутанной цепочке прав.

«Это один из священных Граалей. Он стоит на первом месте в моём личном списке, потому что эта игра вызывает у меня сильную ностальгию. Эта ситуация — хороший пример того, насколько плохо может обстоять дело с лицензированием игры».

EA владеет кодом игры, активами и всеми материалами, связанными с Dune 2, поскольку приобрела Westwood Studios.

владеет кодом игры, активами и всеми материалами, связанными с Dune 2, поскольку приобрела Westwood Studios. Однако сама интеллектуальная собственность EA не принадлежит. Игра основана не на книгах Фрэнка Герберта, а на фильме 1984 года от Universal Pictures.

от Universal Pictures. Права на фильм также частично принадлежали продюсеру Дино Де Лаурентису , который умер 15 лет назад. Его долю унаследовали правопреемники.

, который умер 15 лет назад. Его долю унаследовали правопреемники. Кроме того, правами на вселенную владеет Фонд Герберта, а на новые фильмы — Legendary Pictures.

Ситуация усложняется тем, что Legendary уже предоставила Funcom лицензию на создание игр по вселенной «Дюны» для Dune: Awakening, и здесь существует эксклюзивность. Как это влияет на переиздание старых игр Westwood, включая Dune 2000 и Emperor: Battle for Dune, пока неясно.

«Все эти многомиллиардные компании играют свою роль в создании игры, которая, если бы мы её выпустили, могла бы продаться, я не знаю, 50 000 экземпляров — может быть, 100 000 — по цене 5,99 или 9,99 долларов. Это хороший пример того, насколько сложными могут быть вещи», — заключил Пачински.

Таким образом, Dune 2 остаётся недоступной для официального переиздания не из-за технических причин, а из-за юридической путаницы, в которой задействованы несколько крупных правообладателей и наследников.