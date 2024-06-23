Легендарная стратегия Dune 2 получит ремастер на неожиданной платформе

Dune II от Westwood Studios - одна из RTS, которая стала основой жанра. Именно поэтому она считается одной из самых влиятельных игр всех времен, и не в последнюю очередь благодаря своему сеттингу. В конце концов, если книги Фрэнка Герберта до сих пор переносятся в фильмы и видеоигры, значит, на то есть причины.
В любом случае, на основе формулы Dune 2 были созданы и другие классические игры, например, серия Command & Conquer, созданная самой компанией Westwood, и серия Warcraft. Поэтому неудивительно, что кто-то решил сделать ремастер. Что удивительно, так это выбранная платформа: Amiga.
Этот кто-то - не кто иной, как Роберт Кун, один из программистов оригинальной игры. Любовь к старой 16-битной платформе Commodore подтолкнула его к созданию новой версии Dune 2 для чипсетов AGA (Advanced Graphics Architecture) и OCS (Original Chip Set).
Читая его Patreon, мы узнаем, что Кун считает, что "игра на Amiga не оправдала ожиданий. Она распространялась на пяти дискетах и страдала от постоянной смены дисков. Фантастическая вступительная последовательность DOS-версии была сильно сокращена. Саундтрек был ограничен, а версии для AGA не существовало. Геймплей на Amiga также был немного урезан из-за ограниченных ресурсов, доступных для игры".
Поэтому его цель - исправить эти ошибки в новом издании: "Моя цель - воссоздать Dune 2 для Amiga с нуля, выпустив ее в том виде, который она должна была иметь в то время, то есть исправить все основные проблемы, а также другие, такие как отсутствие поддержки PAL".
Норм.
Поздравляю владельцев Amiga. ))
Одна из первых моих игр. И та самая, с которой началась моя любовь к стратегиям в целом и RTS в частности.
Воссоздать != ремастер
= ремейк
Даёшь ремейк на ПК!!! Любимая стратежка детства. Между друзьями катридж передавали)))
Amiga - это и есть ПК,консоль на его базе создавалась.Тут скорее режим совместимости с новой виндой нужен.
Ну, амига конечно пк, если считать как "персональный компьютер", только реально для олдфагов сейчас :) Помню 30 лет назад приятелю батя из японии привез - всем двором собрались смотреть на это чудо. Но к сожалению платформа в итоге сдохла.
Надо будет капнуть про Amig'у. Но ремейк игре все равно не помешал бы. Хотя пару лет назад я гонял Dune 2000 от А до Я))
Я тут ради интереса погуглил,прикол в том,что амига до сих пор живая. Последний крупный апдейт операционки в 2021 вышел.
Хорошо приятель жил
Зэ Баттл Фор Арракис !
Битва за арахис
Каким образом интересно он собирается продавать игру на такой платформе
Кажется, вообще первая стратегия из которых играл, кажется ещё на Сеге, если не на Денди.