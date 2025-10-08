В стратегию Dune II теперь можно поиграть прямо в Telegram

Встречайте самый настоящий порт легендарной стратегии Dune 2 для Telegram.
Это проект на открытом движке OpenDune, который давно создал мой товарищ по команде Александр Гурьянов (Caiiiycuk). Он же как то выпускал его в PlayMarket зарекомендовав себя 1 миллионом скачиваний. Теперь же этот оригинальный порт игры совместно адаптирован нами под Telegram.
Поиграть можно здесь / @dune2tg_bot
Особенности:
- моментальная загрузка
- удобное touch-управление
- полная русская версия (также английская и французская)
- поддержка fullscreen для десктопов
- исправления ошибок и багов оригинальной игры
- облачные сохранения (для подписчиков dos.zone)
Помню эту игру еще по сеговской версии. Отличная стратегия.
Сегавская к этой не имеет отношение, на сколько я вижу
Да. Это видимо порт с ПК версии.
Фигасе. Вот это уровень. ))
Эххх времена то какие.... ламповые
Что-то звука установки построек нет.