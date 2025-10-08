В стратегию Dune II теперь можно поиграть прямо в Telegram

Встречайте самый настоящий порт легендарной стратегии Dune 2 для Telegram.

Это проект на открытом движке OpenDune, который давно создал мой товарищ по команде Александр Гурьянов (Caiiiycuk). Он же как то выпускал его в PlayMarket зарекомендовав себя 1 миллионом скачиваний. Теперь же этот оригинальный порт игры совместно адаптирован нами под Telegram.

Поиграть можно здесь / @dune2tg_bot



Особенности:

- моментальная загрузка

- удобное touch-управление

- полная русская версия (также английская и французская)

- поддержка fullscreen для десктопов

- исправления ошибок и багов оригинальной игры

- облачные сохранения (для подписчиков dos.zone)