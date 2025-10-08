ЧАТ ИГРЫ
Dune 2: The Building of a Dynasty 1992 г.
Стратегия
8.8 161 оценка

В стратегию Dune II теперь можно поиграть прямо в Telegram

Carter54 Carter54

Встречайте самый настоящий порт легендарной стратегии Dune 2 для Telegram.

Это проект на открытом движке OpenDune, который давно создал мой товарищ по команде Александр Гурьянов (Caiiiycuk). Он же как то выпускал его в PlayMarket зарекомендовав себя 1 миллионом скачиваний. Теперь же этот оригинальный порт игры совместно адаптирован нами под Telegram.

Поиграть можно здесь / @dune2tg_bot

Особенности:
- моментальная загрузка
- удобное touch-управление
- полная русская версия (также английская и французская)
- поддержка fullscreen для десктопов
- исправления ошибок и багов оригинальной игры
- облачные сохранения (для подписчиков dos.zone)

yariko ookami

Помню эту игру еще по сеговской версии. Отличная стратегия.

2
Es_x

Сегавская к этой не имеет отношение, на сколько я вижу

1
yariko ookami Es_x

Да. Это видимо порт с ПК версии.

SoRaS3

Фигасе. Вот это уровень. ))

1
JackBV

Эххх времена то какие.... ламповые

Рикочико

Что-то звука установки построек нет.