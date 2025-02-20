Атмосферный трейлер Dune: Awakening раскрывает дату релиза - редактор персонажей и бенчмарк уже доступны для скачивания

Компания Funcom объявила, что многопользовательская игра на выживание в открытом мире Dune: Awakening выйдет в Steam 20 мая 2025 года. Игра, основанная на культовой научной фантастике Фрэнка Герберта, перенесет игроков на Арракис, самую опасную планету во Вселенной.

Уже сегодня для скачивания стал доступен редактор персонажей и бенчмарк, где игроки смогут настроить внешний вид своего героя и протестировать производительность своего ПК. Персонажи, созданные в этом режиме, будут перенесены в саму игру при запуске.

Dune: Awakening предлагает уникальный опыт выживания на пустынной планете, где игроки столкнутся с песчаными червями, добычей пряностей и жестокой конкуренцией. Вы сможете выбрать свою касту и наставника (Мастера меча, Бене Гессерит, Ментата или Десантника), что определит ваши начальные способности. Однако с течением времени доступ к другим школам также будет открыт, и можно будет комбинировать навыки.

Игра обещает стать самой амбициозной проектом на выживание, сочетающим элементы стратегии, приключений и исследовательского геймплея. Стоимость базовой игры составит $49.99, а те, кто оформит предзаказ, получат эксклюзивные бонусы, включая террариум с пустынным мышонком и скин ножа Frameblade. Dune: Awakening — это шанс окунуться в эпический мир «Дюны» и испытать невероятные приключения на Арракисе.