Авторы Dune: Awakening переработают эндгейм и добавят PvE-зоны в Глубинной пустыне

Студия Funcom выступила с отдельным заявлением, не связанным с прошедшей AMA-сессией, в котором рассказала о предстоящих изменениях в эндгейме Dune: Awakening. Основная цель — сделать поздний контент доступным для PvE-игроков, которые не хотят участвовать в открытом PvP.

Глубинная пустыня — теперь и для PvE

Часть региона будет помечена как «Partial Warfare» — здесь можно будет фармить ресурсы шестого тира и исследовать территории без риска быть убитым другими игроками. Однако самые ценные зоны, включая кораблекрушения, Ландсраад и большие залежи специи, сохранят PvP-режим.

Балансировка транспорта и боёв

Разведывательные орнитоптеры с ракетами станут менее манёвренными и будут перегреваться при атаке. В игру также добавят новое ракетное оружие пятого тира для пехоты, чтобы усилить баланс между воздушными и наземными силами.

Ландсраад как центр эндгейма

Система Ландсраада продолжит развиваться и станет основой для всех эндгейм-активностей. В будущем появятся новые подземелья, рейды, контракты и задания, рассчитанные как на гильдии, так и на соло-игроков. Также переработают механику наград, чтобы избежать текущих перекосов в сторону игроков, занимающихся лишь накоплением ресурсов.

Регулярные обновления и DLC

Разработчики пообещали выпускать обновления и платные расширения, улучшать механику Ландсраада и динамику боёв в Пустыне. Все изменения будут тестироваться и дорабатываться на основе отзывов сообщества.

Эта инициатива является самостоятельной реакцией Funcom на обратную связь игроков и дополняет уже анонсированные планы по улучшению игрового процесса.