Частные серверы в Dune: Awakening станут доступны уже со старта - раньше обещанного срока

Funcom официально подтвердила, что в ожидаемой MMO Dune: Awakening игроки смогут арендовать частные серверы уже с момента запуска раннего доступа 5 июня, а не позже, как планировалось изначально. Полный релиз игры на ПК намечен на 10 июня, а версии для PlayStation 5 и Xbox Series X|S находятся в разработке.

По словам разработчиков, возможность запуска частных серверов появилась раньше из-за более быстрого, чем ожидалось, прогресса в разработке. Изначально компания заявляла, что серверы появятся только после релиза, но теперь они будут доступны сразу, в том числе и для аренды через партнеров — GPORTAL, Nitrado и xRealm.

При этом, в отличие от стандартных MMO, частные серверы Dune: Awakening не предоставляют полного контроля над игровым миром. Некоторые элементы, такие как Песчаная пустошь, Аракин и деревня Харко, останутся общими зонами, разделяемыми между всеми приватными серверами. Также сохраняются механики массового мультиплеера и социальные хабы — даже при игре на частной площадке.

Игрокам на частных серверах будет доступна настройка ряда параметров: создание безопасных зон, включение или отключение PvP, отключение налогообложения и песчаных бурь. Однако панели администратора пока нет, как и возможности переносить персонажей между серверами — эти функции могут появиться в будущих обновлениях.

Еще одна особенность — возможность посещать другие частные серверы внутри своего мира по паролю, что открывает доступ к захвату территорий, недоступному на официальных серверах.

Таким образом, Dune: Awakening предложит гибридную систему: с одной стороны — кастомизация и личный подход на частных серверах, с другой — сохранение ощущения общего, связанного мира. Это решение должно удовлетворить как любителей персонализированного опыта, так и поклонников масштабных многопользовательских игр.