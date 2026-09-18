Для Dune: Awakening вышло обновление 1.5 с одиночным режимом - игру взломали в тот же день

Funcom наконец-то выпустила обновление 1.5 для Dune: Awakening - самое крупное с момента запуска игры. В нем появился полноценный одиночный режим, поддержка консолей и завершение сюжета первой книги. В этот же день в сети появилась пиратская версия игры, которая ранее была недоступна из-за онлайн-привязки.

Раньше Funcom настаивала: Dune: Awakening - это MMO на выживание, и одиночной игры не будет. Но запрос игроков оказался сильнее философии дизайна. В 1.5 полноценный соло-режим официально добавлен - весь Арракис, все сюжетные линии и все награды доступны без подключения к сети. Более того, Funcom адаптировала под одиночную игру целый ряд систем:

Биржа превратилась в обычный магазин - больше не нужно зависеть от других игроков;

Ландсраад симулируется ИИ-гильдиями - конкуренция сохраняется, но живые соперники не требуются;

Кориолисовы бури больше не обнуляют прогресс в глубине пустыни - одиночки наконец вздохнули спокойно.

Настройки кастомизации тоже впечатляют: можно регулировать практически все - от сложности выживания до скорости роста цен на пряность.

С сегодняшнего дня Dune: Awakening доступна и на консолях. Владельцы изданий Deluxe и Ultimate уже могут играть в рамках раннего доступа. Для остальных релиз на консолях состоится 22 сентября.