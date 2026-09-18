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Dune: Awakening 10.06.2025
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.4 425 оценок

Для Dune: Awakening вышло обновление 1.5 с одиночным режимом - игру взломали в тот же день

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Funcom наконец-то выпустила обновление 1.5 для Dune: Awakening - самое крупное с момента запуска игры. В нем появился полноценный одиночный режим, поддержка консолей и завершение сюжета первой книги. В этот же день в сети появилась пиратская версия игры, которая ранее была недоступна из-за онлайн-привязки.

Раньше Funcom настаивала: Dune: Awakening - это MMO на выживание, и одиночной игры не будет. Но запрос игроков оказался сильнее философии дизайна. В 1.5 полноценный соло-режим официально добавлен - весь Арракис, все сюжетные линии и все награды доступны без подключения к сети. Более того, Funcom адаптировала под одиночную игру целый ряд систем:

  • Биржа превратилась в обычный магазин - больше не нужно зависеть от других игроков;
  • Ландсраад симулируется ИИ-гильдиями - конкуренция сохраняется, но живые соперники не требуются;
  • Кориолисовы бури больше не обнуляют прогресс в глубине пустыни - одиночки наконец вздохнули спокойно.

Настройки кастомизации тоже впечатляют: можно регулировать практически все - от сложности выживания до скорости роста цен на пряность.

С сегодняшнего дня Dune: Awakening доступна и на консолях. Владельцы изданий Deluxe и Ultimate уже могут играть в рамках раннего доступа. Для остальных релиз на консолях состоится 22 сентября.

Обновления 18
95
99
Комментарии:  99
Ваш комментарий
Egik81

Нус посмотрим. Видимо совсем все плохо с игрой, раз пошли на попятную в плане одиночки.

22
James16rus

Ну вот теперь можно и поиграть, вопросик где скачать?

21
Жан Берталь

а п