Dune: Awakening больше не заставляет тратить 100 часов - разработчики дают игрокам полный контроль

Создатели Dune: Awakening решили пойти навстречу игрокам, которым не слишком близок бесконечный гринд MMO. Вскоре в игре появится одиночный режим, позволяющий самостоятельно настраивать сложность и другие параметры, а значит, проходить историю можно будет значительно быстрее и без необходимости подстраиваться под правила многопользовательского мира.

Главный креативный директор Funcom Джоэл Байлос рассказал на Gamescom 2026, что в одиночном режиме игрокам не обязательно проводить в Dune: Awakening около 100 часов. По его словам, при изменении некоторых настроек игру можно пройти примерно за 50–80 часов.

При этом сам разработчик не считает сотню часов чрезмерным показателем для Dune: Awakening. Байлос отмечает, что за такое количество времени игрок получает достаточно большой объём контента, особенно учитывая, что проект существует чуть больше года.

Однако именно продолжительность и необходимость гриндить становятся одной из претензий игроков к MMO-части Dune: Awakening. В многопользовательском режиме Funcom контролирует темп развития персонажа, баланс, события и другие элементы, поскольку они должны работать одинаково для большого количества игроков.

В одиночной игре ситуация будет совершенно другой. Пользователь сможет самостоятельно менять параметры и подстраивать игровой процесс под себя. Если хочется более сложного и продолжительного выживания на Арракисе — настройки можно оставить ближе к оригинальному опыту. Если же главная цель заключается в прохождении истории, часть ограничений можно смягчить и значительно сократить количество времени, необходимого для завершения игры.

«В одиночной игре вы полностью контролируете свой опыт. В мультиплеере мы контролируем его немного больше», — объяснил Байлос.

Разработчики также признают, что именно эндгейм многопользовательской версии сейчас может казаться слишком гриндовым. Funcom собирается работать над этой частью игры и сделать её комфортнее для игроков.