Dune: Awakening готовят к выходу на консолях без полноценного кроссплея - Funcom объяснила причины

Разработчики Dune: Awakening подтвердили, что консольная версия игры не получит полноценную кроссплатформенную поддержку на старте. В Funcom признают, что многие игроки рассчитывали свободно исследовать Арракис вместе с друзьями независимо от платформы, однако сейчас студия сосредоточена на других приоритетах.

В комментарии для Eurogamer представители компании отметили, что реализация кроссплея в Dune: Awakening связана не только с техническими, но и с операционными сложностями. По словам разработчиков, необходимые ресурсы сейчас направлены на доработку консольного порта и подготовку крупного сентябрьского обновления.

На запуске владельцы PlayStation 5 смогут играть только с пользователями своей платформы. На Xbox ситуация будет немного лучше: игроки смогут взаимодействовать с пользователями ПК, купившими игру через Windows Store. Полноценного объединения всех платформ пока не планируется, хотя Funcom не исключает возможность появления такой функции в будущем.

Интересно, что одновременно с консольным релизом и обновлением 22 сентября в игре появится долгожданный одиночный режим. Это решение выглядит довольно необычно для проекта, который многие воспринимали как MMO. Однако сама Funcom уже не раз подчеркивала, что рассматривает Dune: Awakening прежде всего как масштабную игру на выживание с сетевыми элементами, а не классическую многопользовательскую RPG.

Судя по заявлениям студии, сейчас ставка делается на стабильность и качество релиза, а не на расширение списка функций. Для поклонников вселенной Фрэнка Герберта это, вероятно, более разумный подход: лучше получить хорошо работающую игру на старте, чем столкнуться с проблемами из-за слишком амбициозного набора возможностей. Вопрос кроссплея остается открытым, но пока Funcom предпочитает не давать обещаний, которые не сможет выполнить в ближайшие месяцы.