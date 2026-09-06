Dune: Awakening не станет аналогом The Last of Us - разработчики советуют правильно оценивать одиночный режим

Одиночный режим Dune: Awakening может стать отличным способом пройти игру в одиночку, однако разработчики предупреждают: ждать от него опыта уровня The Last of Us не стоит. По словам Funcom, главное здесь — полноценный survival-геймплей, а не линейное сюжетное приключение.

Главный креативный директор Funcom Джоэл Билос отметил, что игроки, которые хотят получить качественный survival-опыт в одиночку, скорее всего, останутся довольны. При этом тем, кто рассчитывает на игру в духе The Last of Us, лучше снизить ожидания.

«Если люди хотят отличную survival-игру, в которую можно играть в одиночку, проблем не будет. Но если они ожидают The Last of Us, то, вероятно, обратились не по адресу», — заявил Билос.

Создание одиночного режима оказалось непростой задачей. Funcom пришлось адаптировать рассчитанный на постоянное онлайн-существование открытый мир с несколькими картами под локальную игру, переработать баланс боёв и добычи ресурсов, а также изменить работу некоторых игровых систем.

В одиночном режиме игрок получит больше контроля над тем, как проходит его путешествие по Арракису, но сама Dune: Awakening останется survival-игрой. Новый режим выйдет вместе с консольной версией игры в сентябре.