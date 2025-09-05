Dune: Awakening откроет бесплатные выходные вместе с крупным обновлением

Funcom объявила о бесплатных выходных в MMO Dune: Awakening. С 11 по 15 сентября все желающие смогут без ограничений опробовать игру и оценить её масштабное обновление.
Игрокам будет доступен весь контент, включая возможность объединяться с друзьями в одном мире. Весь накопленный прогресс сохранится и перенесется в полную версию, а сама игра получит 20-процентную скидку на время акции. Дополнительно участники получат внутриигровой подарок — настенную фреску для базы.
Бесплатные выходные совпадут с выходом крупного дополнения Lost Harvest, релиз которого перенесли на день раньше, на 9 сентября. Апдейт добавит новые зоны и свежие возможности для исследования.
Dune: Awakening доступна на PC и консолях, а теперь у игроков появится шанс испытать её масштабность совершенно бесплатно.
Лол. Вторые бесплатные выходные за месяц? Впрочем, если ммо за три месяца потеряла 90% игроков... Удивляет только что они не делают скидку
так юыло бы ммо а то просто какойто выживачь в пустыне и сотни километров туда сюда бегать не взял кв в начале попиликал обратно пропуслит локу чето не просканил попиликал обратно хаб это вообще жопа
там они копии игры раздовали в "лотерейке" заполнить анкетку поставить галочки публиковать вроде кто выиграл не стали может и не было ничего
Ну леталка + - эту ситуацию конечно спасает. Но бектрекинг там лютый.
А от ммо там нет ничего по сути. Это да, просто выживалка, как вы и написали. Никаких групповых активностей. данжи спокойно чистятся соло.
Я на релизе взял. Были лаги нереальные и рефанднул. На бесплатных выходных последних думал чекнуть что изменилось, так игра не запустилась. Типа у меня уже копия есть и бесплатно не поиграть)))))
3к за выживалку ,ахренелм там совсем , ей цена 1000р максимум, контента там для соло игрока на неделю максимум