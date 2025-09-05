Dune: Awakening откроет бесплатные выходные вместе с крупным обновлением

Funcom объявила о бесплатных выходных в MMO Dune: Awakening. С 11 по 15 сентября все желающие смогут без ограничений опробовать игру и оценить её масштабное обновление.

Игрокам будет доступен весь контент, включая возможность объединяться с друзьями в одном мире. Весь накопленный прогресс сохранится и перенесется в полную версию, а сама игра получит 20-процентную скидку на время акции. Дополнительно участники получат внутриигровой подарок — настенную фреску для базы.

Бесплатные выходные совпадут с выходом крупного дополнения Lost Harvest, релиз которого перенесли на день раньше, на 9 сентября. Апдейт добавит новые зоны и свежие возможности для исследования.

Dune: Awakening доступна на PC и консолях, а теперь у игроков появится шанс испытать её масштабность совершенно бесплатно.