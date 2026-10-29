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Dune: Awakening 10.06.2025
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.4 468 оценок

Dune: Awakening отправляет в ледяной север с бесплатным Blood and Ice 1 декабря

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Funcom показала планы для Dune: Awakening — MMO-выживания в открытом мире: бесплатное расширение Blood and Ice, новые внутриигровые события, офлайн-режим и кроссплей.

Blood and Ice открывает для исследования ледяной север Арракиса и выйдет 1 декабря 2026 года. В ролике разработчики также рассказывают о дальнейшем развитии игры.

Офлайн-режим для одиночного прохождения появится в ноябре 2026 года. В январе 2027-го добавят полный кроссплей и возможность перенести персонажа с многопользовательских серверов в одиночную игру.

Dune: Awakening уже доступна в Steam, на PlayStation 5, Xbox Series X/S, в Xbox Game Pass, Xbox on PC и Xbox Cloud.

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