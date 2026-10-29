Dune: Awakening отправляет в ледяной север с бесплатным Blood and Ice 1 декабря

Funcom показала планы для Dune: Awakening — MMO-выживания в открытом мире: бесплатное расширение Blood and Ice, новые внутриигровые события, офлайн-режим и кроссплей.

Blood and Ice открывает для исследования ледяной север Арракиса и выйдет 1 декабря 2026 года. В ролике разработчики также рассказывают о дальнейшем развитии игры.

Офлайн-режим для одиночного прохождения появится в ноябре 2026 года. В январе 2027-го добавят полный кроссплей и возможность перенести персонажа с многопользовательских серверов в одиночную игру.

Dune: Awakening уже доступна в Steam, на PlayStation 5, Xbox Series X/S, в Xbox Game Pass, Xbox on PC и Xbox Cloud.