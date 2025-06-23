Dune: Awakening побила рекорды Funcom всего за две недели - продажи превысили 1 млн копий

Dune: Awakening от студии Funcom уже стал самым быстро продаваемым проектом компании. С момента релиза 10 июня игра разошлась более чем миллионным тиражом, чего Conan Exiles достигла лишь за год.

Кроме того, Dune: Awakening установила новый рекорд по онлайну: свыше 189 тысяч одновременных игроков против пиковых 54 тысяч у Conan Exiles. Очевидно, интерес к вселенной «Дюны» и амбициозная реализация открытого мира принесли свои плоды.

Сейчас игра доступна только на ПК в Steam, но в будущем должна выйти и на PlayStation 5 и Xbox Series.