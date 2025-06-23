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Dune: Awakening 10.06.2025
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.4 260 оценок

Dune: Awakening побила рекорды Funcom всего за две недели - продажи превысили 1 млн копий

butcher69 butcher69

Dune: Awakening от студии Funcom уже стал самым быстро продаваемым проектом компании. С момента релиза 10 июня игра разошлась более чем миллионным тиражом, чего Conan Exiles достигла лишь за год.

Кроме того, Dune: Awakening установила новый рекорд по онлайну: свыше 189 тысяч одновременных игроков против пиковых 54 тысяч у Conan Exiles. Очевидно, интерес к вселенной «Дюны» и амбициозная реализация открытого мира принесли свои плоды.

Сейчас игра доступна только на ПК в Steam, но в будущем должна выйти и на PlayStation 5 и Xbox Series.

12
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Subjective View

Хотел взять, так как ждал ее, но передумал. Эта привязка топовых ресов к клановому пвп отбила желание

4
JustA_NiceGuy

А ты докажи себе, что можешь и без топовых ресов выживать)

2
Nodas
топовых ресов к клановому пвп отбила желание

Нет там привязки, я уже половину базы заставил топовыми станками и шмотками из последнего тира, играя в одиночку и в пвп пока ещё не участвовал

1
worys

Это не привязка топовых ресов к ПВП это ресы для ПВП если ты в пвп играть не будешь то они тебе тупо не нужны. НУ и в соло таки один фиг можно эти ресы добывать и вытаскивать.

Egik81

Это говорит лишь о том что пиар сработал на ура. Ибо минимально слышны крики не довольных например.

1
JustA_NiceGuy

А я наоборот слышу много довольных.

barfly89

С релиза прошло уже много времени, чтобы говорить про пиар. Если бы народу не нравилось, в игру уже бы перестали играть. И оценки не были бы такими положительными.

Egik81 barfly89

мало времени прошло. И пиар конечно не до релизный и не релизный, но он никуда не делся. Касательно перестали бы играть ну это заблуждение. Та же инерция никуда бы не делась. Ну а касательно оценок, а вы серьёзно в них верите без оглядки? Я вот, например, нет. Ибо вроде игру хвалят, и прочее, но смотрю фекалия фекалией. И особенно забавно, когда говорят про хорошее качество техническое, а игра тебе раз за разом показывает в этом плане кукиш. Я исхожу из простого правила бочку мёда может испортить ложка дёгтя

NargrubWal

В целом получилась достаточно хорошая игра.

1
rustyfeeder

Они провели самую дорогую в их истории маркетинговую кампанию.

1