Dune: Awakening побила рекорды Funcom всего за две недели - продажи превысили 1 млн копий

Dune: Awakening от студии Funcom уже стал самым быстро продаваемым проектом компании. С момента релиза 10 июня игра разошлась более чем миллионным тиражом, чего Conan Exiles достигла лишь за год.
Кроме того, Dune: Awakening установила новый рекорд по онлайну: свыше 189 тысяч одновременных игроков против пиковых 54 тысяч у Conan Exiles. Очевидно, интерес к вселенной «Дюны» и амбициозная реализация открытого мира принесли свои плоды.
Сейчас игра доступна только на ПК в Steam, но в будущем должна выйти и на PlayStation 5 и Xbox Series.
Хотел взять, так как ждал ее, но передумал. Эта привязка топовых ресов к клановому пвп отбила желание
А ты докажи себе, что можешь и без топовых ресов выживать)
Нет там привязки, я уже половину базы заставил топовыми станками и шмотками из последнего тира, играя в одиночку и в пвп пока ещё не участвовал
Это не привязка топовых ресов к ПВП это ресы для ПВП если ты в пвп играть не будешь то они тебе тупо не нужны. НУ и в соло таки один фиг можно эти ресы добывать и вытаскивать.
Это говорит лишь о том что пиар сработал на ура. Ибо минимально слышны крики не довольных например.
А я наоборот слышу много довольных.
С релиза прошло уже много времени, чтобы говорить про пиар. Если бы народу не нравилось, в игру уже бы перестали играть. И оценки не были бы такими положительными.
мало времени прошло. И пиар конечно не до релизный и не релизный, но он никуда не делся. Касательно перестали бы играть ну это заблуждение. Та же инерция никуда бы не делась. Ну а касательно оценок, а вы серьёзно в них верите без оглядки? Я вот, например, нет. Ибо вроде игру хвалят, и прочее, но смотрю фекалия фекалией. И особенно забавно, когда говорят про хорошее качество техническое, а игра тебе раз за разом показывает в этом плане кукиш. Я исхожу из простого правила бочку мёда может испортить ложка дёгтя
В целом получилась достаточно хорошая игра.
Они провели самую дорогую в их истории маркетинговую кампанию.