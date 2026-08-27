Dune: Awakening показали на PS5 Pro - 60 FPS и динамическое 4K

Funcom выпустила новый семиминутный трейлер Dune: Awakening, записанный на PlayStation 5 Pro. Разработчики показали консольную версию игры перед её выходом на PS5 и Xbox Series X|S — релиз состоится 22 сентября.

На PlayStation 5 и PS5 Pro игрокам предложат два графических режима. Режим производительности рассчитан на 60 FPS при динамическом 4K, а режим качества — на 30 FPS с динамическим 4K. На PS5 Pro также обещают более высокое нативное разрешение в обоих режимах и дополнительные визуальные улучшения в режиме качества.

К консольному релизу разработчики добавят весь контент, который появился в ПК-версии с июня 2025 года. В числе новых возможностей — полноценный одиночный режим, настраиваемая сложность, расширенная кастомизация игрового процесса и завершение текущей сюжетной линии.

Покупатели Deluxe и Ultimate Edition получат ранний доступ — начать играть можно будет 17 сентября, за пять дней до полноценного релиза.

Funcom также работает над кроссплеем между ПК и консолями, однако на старте игры этой функции не будет. Дату её появления разработчики пока не называют.

В тот же день, 22 сентября, выйдет DLC Filmic Archive стоимостью $9,99. Оно добавит костюмы по мотивам двух фильмов Дени Вильнёва, новую броню Сардаукаров и 73 предмета для строительства базы в соответствующей тематике.

Dune: Awakening выйдет 22 сентября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Версия для Xbox также будет доступна в Game Pass.