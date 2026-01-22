Dune: Awakening получила долгожданную возможность переноса персонажа между серверами

Funcom выпустила обновление 1.2.40.0 для Dune: Awakening, которое добавило функцию, о которой игроки просили с момента релиза — перенос персонажа без необходимости начинать игру заново.

Теперь пользователи могут переместить не только самого героя, но и инвентарь, сохранённые базы, технику и содержимое банка, включая валюту, на другой сервер, мир и ситч. Это особенно актуально для тех, чьи серверы со временем опустели и перестали быть удобными для прогресса.

Впрочем, у системы есть важное ограничение. Перенос возможен между официальными серверами, а также с официального сервера на частный, но обратный путь закрыт — с частного сервера перейти на публичный не получится. Разработчики не объяснили причину напрямую, но, вероятно, это связано с балансом и условиями, которые могут отличаться на приватных мирах.

Процедура переноса требует подготовки: игроку необходимо заранее сохранить базу и транспорт с помощью специальных инструментов, а все ценные предметы положить в банк. Перед подтверждением система покажет, какие вещи не будут перенесены. Сам перенос запускается в регионе Хагга Басин, после чего персонаж появляется на новом сервере в Griffin’s Reach.

Также Funcom ввела лимит: один перенос в неделю. Для этого используется специальный токен, который автоматически восстанавливается раз в семь дней.

С учётом того, что Dune: Awakening вышла ещё в июне 2025 года, добавление серверных трансферов стало одним из самых ожидаемых улучшений и может вернуть в игру часть аудитории, ушедшей из-за «мертвых» миров.