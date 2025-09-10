Dune: Awakening получила крупное бесплатное обновление "Глава 2" и платное дополнение "Утраченная добыча"

На Арракисе стало жарче: для Dune: Awakening вышло масштабное обновление «Глава 2» и платное DLC «Утраченная добыча». Игроков ждёт продолжение основной истории, новые задания, кастомизация персонажей, свежий контент и улучшения игрового процесса.
Разработчики добавили новые сюжетные линии, встречи со знакомыми и новыми персонажами, а также расследование жестоких убийств. В игре появилась возможность изменять внешность героя в Арракине или деревне Харко, появились новые прически и татуировки.
Среди других нововведений:
- дополнительные контракты в социальных центрах;
- комплекты брони архетипов, вдохновлённые Великими школами Империи;
- возможность переименовывать контейнеры и транспорт;
- больше динамических событий и временных торговцев в пустыне;
- автобег и улучшенное управление транспортом;
- обновлённый бой с доработанными щитами и спринтом;
- исправления в пустынных зонах и новые схемы расположения объектов;
- увеличение вместимости штурмового орнитоптера;
- горячие клавиши для смены места в транспорте;
- новый класс ракетных комплексов.
Дополнение можно приобрести отдельно или получить в составе сезонного абонемента, включённого в издания Deluxe и Ultimate. В набор вошли:
- новый транспорт — колесоход;
- строительные элементы в стиле меланжера;
- украшения для базы;
- два облика брони и четыре облика оружия;
- расцветка «Вермильский закат»;
- жест «Манок».
С 11 по 15 сентября игра будет доступна бесплатно в рамках пробных выходных — отличная возможность пригласить друзей исследовать Арракис. Одновременно стартует первая распродажа со скидкой 20 %, которая продлится до 22 сентября.
Кроме того, до 8 октября на Twitch проходит акция с эксклюзивными наградами в стиле «Наблюдателя» — за просмотр трансляций можно получить новые строительные элементы.