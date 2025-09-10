ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Dune: Awakening 10.06.2025
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.4 346 оценок

Dune: Awakening получила крупное бесплатное обновление "Глава 2" и платное дополнение "Утраченная добыча"

IKarasik IKarasik

На Арракисе стало жарче: для Dune: Awakening вышло масштабное обновление «Глава 2» и платное DLC «Утраченная добыча». Игроков ждёт продолжение основной истории, новые задания, кастомизация персонажей, свежий контент и улучшения игрового процесса.

Разработчики добавили новые сюжетные линии, встречи со знакомыми и новыми персонажами, а также расследование жестоких убийств. В игре появилась возможность изменять внешность героя в Арракине или деревне Харко, появились новые прически и татуировки.

Среди других нововведений:

  • дополнительные контракты в социальных центрах;
  • комплекты брони архетипов, вдохновлённые Великими школами Империи;
  • возможность переименовывать контейнеры и транспорт;
  • больше динамических событий и временных торговцев в пустыне;
  • автобег и улучшенное управление транспортом;
  • обновлённый бой с доработанными щитами и спринтом;
  • исправления в пустынных зонах и новые схемы расположения объектов;
  • увеличение вместимости штурмового орнитоптера;
  • горячие клавиши для смены места в транспорте;
  • новый класс ракетных комплексов.

Дополнение можно приобрести отдельно или получить в составе сезонного абонемента, включённого в издания Deluxe и Ultimate. В набор вошли:

  • новый транспорт — колесоход;
  • строительные элементы в стиле меланжера;
  • украшения для базы;
  • два облика брони и четыре облика оружия;
  • расцветка «Вермильский закат»;
  • жест «Манок».

С 11 по 15 сентября игра будет доступна бесплатно в рамках пробных выходных — отличная возможность пригласить друзей исследовать Арракис. Одновременно стартует первая распродажа со скидкой 20 %, которая продлится до 22 сентября.

Кроме того, до 8 октября на Twitch проходит акция с эксклюзивными наградами в стиле «Наблюдателя» — за просмотр трансляций можно получить новые строительные элементы.

7
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий