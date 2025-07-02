Dune: Awakening получила крупное обновление с более чем 300 исправлениями и улучшениями

Компания Funcom выпустила крупное обновление для своей новой игры Dune с открытым миром, выживанием и крафтом, Dune: Awakening. Патч 1.1.10.00 в общей сложности насчитывает около 300 настроек, исправлений и улучшений. Он содержит как технические, так и визуальные исправления. Кроме того, он содержит ряд исправлений ошибок.

Этот первый патч обновляет минимальный драйвер Intel GPU до версии 32.0.101.6793. Это помогает исправить ошибку, из-за которой песок в игре выглядел странно и отображал треугольные узоры при использовании видеокарты Intel Arc. Патч также позволяет игрокам использовать контрольные точки Trading Post в качестве точек возрождения, даже если они находятся на разных картах. Наконец, он предотвращает получение пользователями GeForceNOW неверных предупреждений об их оборудовании или драйверах.

Патч 1.1.10.00 приносит множество других интересных улучшений. Например, он улучшает освещение на уровне Крушение Гефеста и сглаживает изменения освещения на Имперской испытательной станции в Глубокая пустыня. Патч также улучшает визуальные эффекты для оружия Disruptor и Power LMG. Яркость некоторых эффектов атак была снижена, чтобы они выглядели более естественно. Кроме того, он обновляет анимацию в нескольких кат-сценах, улучшает движение губ персонажей во время разговоров и делает одежду более реалистичной.

Теперь игра также должна быть более стабильной. Разработчики исправили проблему, из-за которой переключение между серверами могло зависнуть. Они также исправили несколько ошибок в области Глубокая пустыня, которые приводили к сбоям серверов. Теперь серверы не должны прекращать работу, когда игроки пытаются войти в систему. Кроме того, они исправили редкий сбой, вызванный системой разрешений игры.

Также стоит отметить, что обновление исправляет несколько эксплойтов. Если быть точнее, оно исправляет эксплойт, при котором можно было отремонтировать все предметы до полной прочности. Оно также исправляет эксплойт, при котором игрок мог дублировать ресурсы.

Вы можете найти полный список изменений по ссылке.