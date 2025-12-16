Dune: Awakening получила крупный патч 1.2.30.0 - в игре появился инструмент сохранения базы и новые возможности

Funcom выпустила масштабное обновление 1.2.30.0 для Dune: Awakening, которое решает одну из самых болезненных проблем выживающего MMO — потерю базы после долгого отсутствия в игре. Теперь игроки могут создавать инструмент реконструкции базы, позволяющий полностью «упаковать» своё поселение и восстановить его позже без повторного строительства.

Новый инструмент мгновенно убирает базу с карты вместе со всеми размещёнными объектами и содержимым. При повторной установке постройка появляется целиком, без сбора ресурсов и ручной сборки, а функция привязки к исходной точке помогает вернуть её на прежнее место. Дополнительно это упрощает смену серверов.

Помимо этого, патч добавил грузовые контейнеры для орнитоптеров, которые значительно облегчают транспортировку ресурсов. Контейнеры собираются из отдельных частей с помощью сварочного инструмента и используются специализированными транспортными орнитоптерами.

В обновлении также появились новые торговцы с пропущенными Twitch-дропами, ряд улучшений качества жизни и бесплатный декоративный набор Gift of the Sands с украшениями, миниатюрами, оружейными скинами и голографическим деревом.

Funcom продолжает активно дорабатывать Dune: Awakening после непростого старта, а третий крупный сюжетный этап игры уже находится в разработке. Обновление 1.2.30.0 должно заметно повысить комфорт для игроков, особенно тех, кто не может заходить в MMO на регулярной основе.