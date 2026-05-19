Dune: Awakening получила обновление 1.4 и дополнение "Водные войны"

Dune: Awakening получает новое обновление контента – 1.4 и дополнение «Водные войны», доступные уже сейчас. Сегодня появились новые локации на карте, включая новую сложную испытательную станцию, и 5 новых миссий для финальной стадии игры.

С момента запуска игра получила более 15 обновлений, включая недавнее решение сделать PvP полностью необязательным, что позволяет игрокам контролировать свой опыт на Арракисе. Обновление 1.4 продолжает эту тенденцию, предлагая следующий бесплатный контент:

Ветровой перевал — бывший технологический центр Харконненов, теперь контролируемый Водяными торговцами и играющий центральную роль в торговле водой на Арракисе.

Испытательная станция Старого Карьера — новая масштабируемая испытательная станция, где игроки сталкиваются с коварной доктором Джалантой — новым боссом с уникальной механикой — в её скрытой лаборатории.

Обе локации предлагают новые награды и пять новых миссий Ландсраада.

Это обновление также включает первую версию самохостинговых серверов. Хотя в настоящее время ведётся работа над ней с учётом отзывов первых пользователей, она позволяет игрокам создавать свои собственные версии Арракиса со своими правилами. Эта функция будет продолжать совершенствоваться и становиться более удобной для более широкой аудитории.

DLC «Водные войны», также доступное сегодня, добавляет элементы строительства и косметические предметы в стиле «Водоносца», вдохновлённые династией, которая доминирует в водной экономике Арракиса. Это DLC завершает сезонный абонемент, включённый в Deluxe и Ultimate издания.