Dune: Awakening получила патч на стабильность, строительство и боевую систему

Funcom выпустила обновление 1.5.15.0 для Dune: Awakening, сосредоточившись на стабильности игры и исправлении ошибок, о которых игроки сообщали после выхода консольных версий. Патч затрагивает производительность, строительство баз, боевую систему и некоторые элементы развития персонажа.

Одно из заметных изменений касается разведывательного орнитоптера с ракетным модулем: штраф к скорости при планировании уменьшили с 20% до 10%. При этом оружие The Ancient Way, способное запускать несколько ракет, стало стрелять медленнее — интервал между залпами увеличили с 0,71 до 1,6 секунды. Это корректировка непосредственно влияет на темп боя и возможности вооружения.

Разработчики также устранили вылеты, возникавшие при размещении крупных баз с помощью инструмента реконструкции. Кроме того, патч снижает потребление памяти шейдерами и уменьшает скачки времени рендеринга, которые могут приводить к нестабильной производительности.

Изменения затронули и повседневные игровые механики. При строительстве появились дополнительные предупреждения о частях базы, выходящих за пределы участка, а продавец Ландсраада теперь предлагает не более пяти энергоячеек Mk5 за одно обновление ассортимента. Исправлены ошибки сюжетного прогресса и заданий, добавлена подсказка для пятого испытания Аула, а лидеры гильдий получили возможность менять название своих объединений.

Среди прочих улучшений — встроенная поддержка контроллеров DualSense в Steam, доработки интерфейса и ускорение загрузки текстур персонажей в главном меню. Funcom продолжает собирать отзывы сообщества и обещает устранять обнаруженные проблемы в следующих обновлениях.