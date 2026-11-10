Dune: Awakening получила полноценный оффлайн-режим для одиночной игры

Студия Funcom выпустила крупное обновление для симулятора выживания Dune: Awakening, в котором реализовала одно из ключевых обещаний перед сообществом. Проект получил полноценный одиночный оффлайн-режим, полностью отменяющий требование постоянного подключения к серверам.

Теперь пользователи могут запускать сюжетную кампанию и исследовать планету без доступа к интернету на любых этапах, включая создание и удаление персонажей. Ранее обязательная привязка к онлайну и жесткая система таймеров содержания баз служили поводом для регулярных жалоб со стороны аудитории. Для возвращения к мультиплееру разработчики добавили отдельную кнопку Go Online, позволяющую мгновенно переключиться на сетевую игру.

Пользовательские настройки серверов для одиночного прохождения теперь сохраняются в сервисе Steam Cloud, благодаря чему установленные правила мира автоматически переносятся между разными устройствами. Авторы также устранили серьезную ошибку в логике одиночного режима, из-за которой производство воды полностью останавливалось, если игрок выходил из игры или перемещался на другую локацию.

Редактор издания GamingOnLinux Лиам Сквайрс-Хэнд отметил практическую пользу нововведения для игроков, уставших от серверной рутины:

Возвращение в проект к выходу расширения теперь выглядит привлекательно, ведь появилась возможность играть исключительно на собственных условиях и больше не сталкиваться с обязательным обслуживанием базы в онлайне.

- Лиам Сквайрс-Хэнд, обозреватель GamingOnLinux

Свежий патч устранил и другие накопившиеся проблемы игрового процесса. Разработчики восстановили появление небольших обломков космических кораблей в пустыне, скорректировали область размещения ковров для более плотной стыковки со стенами, обновили геометрию ландшафта и добавили отображение выхода каждого ресурса на информационных карточках добычи. Кроме того, достижения The Sardaukar Killer и The Great Convention начали открываться корректно, причем игроки с ранее выполненными условиями получили их задним числом.

Отказ от обязательного онлайна стал первым шагом в рамках дорожной карты поддержки проекта. Уже 1 декабря 2026 года для Dune: Awakening выйдет бесплатное контентное дополнение Blood and Ice, а на 2027 год запланирован еще один масштабный цикл обновлений.