Dune: Awakening получит физическое издание на PS5 с релизом 22 сентября

Dune: Awakening получит физическое издание для PlayStation 5, которое выйдет в продажу этой осенью и появится одновременно с консольной версией 22 сентября. Релиз будет распространяться через розничные сети сразу в нескольких регионах, включая Европу, Северную и Южную Америку, а также Австралию и Новую Зеландию.

Для индустрии это довольно показательный шаг: крупные онлайн-ориентированные проекты всё реже выходят на дисках, делая ставку на цифровую дистрибуцию. Тем не менее издатели решили поддержать классический формат, подключив крупных партнёров для глобальной логистики.

Отдельно отмечается, что в Японии релиз ожидается в октябре, а издатель там будет объявлен позже.

Покупатели физического издания получат небольшой бонус в виде внутриигровых предметов — террариум Муад’Диба и декоративную окраску «Закат», которые можно разместить в базе.