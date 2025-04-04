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Dune: Awakening 20.05.2025
Экшен, Мультиплеер, Выживание, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7 107 оценок

Dune Awakening порадует игроков музыкой из классических стратегий

butcher69 butcher69

Разработчики Dune Awakening раскрыли новую деталь MMO-игры — внутриигровое радио. Игроки смогут услышать саундтреки культовых стратегий Dune и Dune II 1992 года.

Музыку для Dune II: Battle for Arrakis написал Фрэнк Клепаки, а саундтрек Dune: Spice Opera создан Филиппом Ульрихом и Стефаном Пиком. В 2024 году вышел ремастер этих композиций.

В игре будут три радиостанции, а также экстренные сообщения о песчаных бурях и активности Ландсраада. Релиз Dune Awakening запланирован на 20 мая 2025 года.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
ka27

Эти было бы не плохо услышать:

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