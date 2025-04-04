Dune Awakening порадует игроков музыкой из классических стратегий

Разработчики Dune Awakening раскрыли новую деталь MMO-игры — внутриигровое радио. Игроки смогут услышать саундтреки культовых стратегий Dune и Dune II 1992 года.

Музыку для Dune II: Battle for Arrakis написал Фрэнк Клепаки, а саундтрек Dune: Spice Opera создан Филиппом Ульрихом и Стефаном Пиком. В 2024 году вышел ремастер этих композиций.

В игре будут три радиостанции, а также экстренные сообщения о песчаных бурях и активности Ландсраада. Релиз Dune Awakening запланирован на 20 мая 2025 года.