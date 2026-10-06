Dune: Awakening привлекла на Арракис миллион новых выживших после выхода на консолях

Всего за несколько дней после релиза на консолях Dune: Awakening пополнила свою аудиторию ещё на миллион игроков. Об этом сообщила Funcom, поблагодарив пользователей за интерес к игре и участие в развитии её сообщества.

Консольный релиз одновременно сопровождался крупнейшим на сегодняшний день обновлением Dune: Awakening для всех платформ. Теперь выживание на Арракисе доступно не только пользователям PC, но и владельцам PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Таким образом, переход на консоли заметно расширил аудиторию MMORPG по мотивам вселенной Dune. Funcom пока не раскрывает дополнительных данных о распределении игроков между платформами, но сам показатель в миллион новых выживших демонстрирует успешный старт консольной версии.

Для пользователей Steam разработчики также подготовили временную акцию. До 8 октября Dune: Awakening можно приобрести со скидкой 50%.