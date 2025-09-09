Dune: Awakening разделила игроков, но Funcom рассчитывает вернуть интерес с выходом второго крупного обновления

Креативный директор Funcom Джоэл Байлос признал, что реакция на Dune: Awakening оказалась неоднозначной. По его словам, «часть игроков любит игру, часть её ненавидит — и не стесняется об этом говорить». При этом разработчики отмечают, что лично встречают множество благодарных фанатов, которые уже успели провести сотни часов в суровом мире Арракиса.

Несмотря на сильный старт — почти 150 тысяч игроков в первые два дня после релиза, — активность аудитории снизилась летом. Сейчас в Steam фиксируется около 14 тысяч пользователей одновременно, что значительно меньше весенних пиковых показателей.

Тем не менее в Funcom настроены оптимистично. Байлос подчеркнул, что команда довольна продажами и верит, что многие потенциальные фанаты ещё не добрались до проекта:

«Я уверен, что есть люди, которые пока не попробовали игру, но она им понравилась бы. Мы надеемся привлечь их с выходом новых обновлений».

Одним из таких поводов должно стать Chapter 2, самое масштабное обновление с момента релиза. Оно включает продолжение сюжетной линии, балансные правки, а также новые возможности — от переработки системы песков до возможности… гладить ослов.

Разработчики надеются, что грядущее обновление не только заинтересует новых игроков, но и вернёт тех, кто сделал паузу.