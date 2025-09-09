Dune: Awakening разделила игроков, но Funcom рассчитывает вернуть интерес с выходом второго крупного обновления

Креативный директор Funcom Джоэл Байлос признал, что реакция на Dune: Awakening оказалась неоднозначной. По его словам, «часть игроков любит игру, часть её ненавидит — и не стесняется об этом говорить». При этом разработчики отмечают, что лично встречают множество благодарных фанатов, которые уже успели провести сотни часов в суровом мире Арракиса.
Несмотря на сильный старт — почти 150 тысяч игроков в первые два дня после релиза, — активность аудитории снизилась летом. Сейчас в Steam фиксируется около 14 тысяч пользователей одновременно, что значительно меньше весенних пиковых показателей.
Тем не менее в Funcom настроены оптимистично. Байлос подчеркнул, что команда довольна продажами и верит, что многие потенциальные фанаты ещё не добрались до проекта:
«Я уверен, что есть люди, которые пока не попробовали игру, но она им понравилась бы. Мы надеемся привлечь их с выходом новых обновлений».
Одним из таких поводов должно стать Chapter 2, самое масштабное обновление с момента релиза. Оно включает продолжение сюжетной линии, балансные правки, а также новые возможности — от переработки системы песков до возможности… гладить ослов.
Разработчики надеются, что грядущее обновление не только заинтересует новых игроков, но и вернёт тех, кто сделал паузу.
А они сейчас с ними в одной комнате ?
Явно не на этом сайте. Тут принято хейтить, хвалить нельзя.
Что не на этом сайте ? если люди бы везде хвалили подделие виде игр , тебе скоро начали идею продавать, а игровой движок и сценарий ты додумывал бы сам , при этом за свои деньги , а игра так себе. уровня треша , как и их прошлый их проект Conan Exiles
Тоже симулятор обновлений, в неделю по 3-2 обнов выходят
Сейчас бы по факту ничего не исправить и выкатить обнову с ещё большим количеством багов. А ну песочек и цветочки поправим вам, что бы вы их не фармили ребят, веселитесь.
Иди осликов гладь. ))))
Ну в целом, если еще контента завезут, то поиграть можно.
Новый лут завезли? Надо аук пошукать. XD