Dune: Awakening станет удобнее для одиночной игры - разработчики переработали баланс

Разработчики Dune: Awakening готовят долгожданный одиночный режим, который выйдет 22 сентября вместе с консольным релизом игры.
Главный креативный директор Funcom Джоэл Байлос рассказал, что интегрировать одиночное прохождение в MMO было несложно благодаря сильной сюжетной составляющей игры. Основная работа заключалась в балансировке боёв, сложности и прогрессии, чтобы игрокам не приходилось внезапно искать группу для дальнейшего прохождения.
По словам Байлоса, история Dune: Awakening отлично подходит для одиночной игры. Более того, разработчик сделал довольно смелое заявление, назвав её «лучшей историей среди всех существующих survival-игр».
Сюжет игры разворачивается в альтернативной временной линии вселенной «Дюны», поэтому знакомые поклонникам произведений Фрэнка Герберта события здесь происходят иначе.
Одиночный режим позволит проходить игру без необходимости постоянно взаимодействовать с другими игроками, при этом основной сюжет и система прогрессии останутся на месте.
Как бы там и до этого не нужны были другие игроки для прохождения. Только небольшая часть контента эндгейма была завязана на ПвП и коопе. но 90% и так соло. что поменяется?
на конце то выйдет на торренты которые мы заслужили спустя год ожидания одиночное прохождение мы будем проходить все месте ждать до 22 сентября
Но с постоянным подключением к серверам игры,я так понимаю
Ну да, я ее когда она вышла, так весь сюжетный контент в одиночку и закрыл
Если одиночка будет, то куплю и поиграю ( ближе к новому году т.к. игр огромное кол-во осенью выходит)