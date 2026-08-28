Dune: Awakening станет удобнее для одиночной игры - разработчики переработали баланс

Разработчики Dune: Awakening готовят долгожданный одиночный режим, который выйдет 22 сентября вместе с консольным релизом игры.

Главный креативный директор Funcom Джоэл Байлос рассказал, что интегрировать одиночное прохождение в MMO было несложно благодаря сильной сюжетной составляющей игры. Основная работа заключалась в балансировке боёв, сложности и прогрессии, чтобы игрокам не приходилось внезапно искать группу для дальнейшего прохождения.

По словам Байлоса, история Dune: Awakening отлично подходит для одиночной игры. Более того, разработчик сделал довольно смелое заявление, назвав её «лучшей историей среди всех существующих survival-игр».

Сюжет игры разворачивается в альтернативной временной линии вселенной «Дюны», поэтому знакомые поклонникам произведений Фрэнка Герберта события здесь происходят иначе.

Одиночный режим позволит проходить игру без необходимости постоянно взаимодействовать с другими игроками, при этом основной сюжет и система прогрессии останутся на месте.