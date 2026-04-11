Dune: Awakening уходит от обязательного PvP - сражения с игроками станут опциональными

Разработчики Dune: Awakening из Funcom объявили о серьёзных изменениях в системе PvP. В будущих обновлениях сражения с другими игроками станут полностью опциональными.

Решение основано на статистике: более 80% пользователей сосредоточены исключительно на PvE-контенте. При этом текущая структура игры фактически вынуждала переходить к PvP в эндгейме, что вызывало недовольство у части аудитории.

Чтобы исправить ситуацию, разработчики уберут PvP-зоны с основной карты «Бассейн Хагга». Финальная территория «Глубокая пустыня» будет разделена на отдельные режимы — PvE и PvP. Это позволит игрокам самостоятельно выбирать стиль прохождения: участвовать в боях с другими пользователями или полностью сосредоточиться на исследовании и выживании.

Дополнительно в Dune: Awakening появится возможность создавать собственные серверы с переносом уже прокачанных персонажей. Однако обратный перенос на официальные серверы предусмотрен не будет.

Изменения войдут в патч 1.3.20.0, который сначала протестируют на отдельном сервере. Дата релиза обновления пока не раскрывается, но оно должно заметно изменить баланс между PvE и PvP в игре.