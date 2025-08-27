ЧАТ ИГРЫ
Dune: Awakening 10.06.2025
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.4 339 оценок

Dune: Awakening выйдет на консолях лишь в 2026 году - кроссплей под вопросом

butcher69 butcher69

На выставке gamescom 2025 студия Funcom раскрыла планы по релизу Dune: Awakening для консолей. По словам геймдиректора Джоэла Бэйлоса, MMO-сурвайвал появится на PS5 и Xbox Series примерно через год после выхода на ПК. Таким образом, запуск консольных версий может состояться летом 2026 года — возможно, даже в один период с релизом GTA VI.

Разработчики объяснили, что полноценная адаптация требует времени: необходимо оптимизировать шейдеры, исправить проблемы с текстурами и пройти сертификацию у производителей консолей. Первые тесты на PlayStation 5 уже проводились, но показали, что предстоит серьёзная работа.

Вопрос кроссплея остаётся открытым. Funcom заявляет, что технических ограничений нет: игра подключается к собственным серверам компании. Однако решение зависит от самих платформодержателей. Учитывая, что Sony и Microsoft уже давно не блокируют совместные сессии, у игроков есть все шансы исследовать песчаные просторы Арракиса вместе, независимо от платформы.

Комментарии: 10
askazanov

И бесплатно не надо)

1
Raphtallia

Не надо кросплея, а то мой пустой серв заполонят консольщики. Только мешать будут играть...

1
нитгитлистер

консольщики и мешать? ты их переоцениваешь)_)

1
Raphtallia нитгитлистер

Так я не про пвп, я в нем не участвую, я за ресурсы переживаю. Этиж хомяки все высосут и мне не оставят.

2
нитгитлистер Raphtallia

а ну тут уж извините. сие есть основа игры))

нитгитлистер

инеренсо какой там онлайн сейчас?

Aleksey Aleshka

Пиковый суточный 25к

Raphtallia

Нормальный. есть как полные сервера с 1к почти тел, так и сервера со 100 телами (рай для меня)

1
нитгитлистер Raphtallia

искренне рад за тебя и разрабов))

1
211186

