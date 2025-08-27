Dune: Awakening выйдет на консолях лишь в 2026 году - кроссплей под вопросом

На выставке gamescom 2025 студия Funcom раскрыла планы по релизу Dune: Awakening для консолей. По словам геймдиректора Джоэла Бэйлоса, MMO-сурвайвал появится на PS5 и Xbox Series примерно через год после выхода на ПК. Таким образом, запуск консольных версий может состояться летом 2026 года — возможно, даже в один период с релизом GTA VI.

Разработчики объяснили, что полноценная адаптация требует времени: необходимо оптимизировать шейдеры, исправить проблемы с текстурами и пройти сертификацию у производителей консолей. Первые тесты на PlayStation 5 уже проводились, но показали, что предстоит серьёзная работа.

Вопрос кроссплея остаётся открытым. Funcom заявляет, что технических ограничений нет: игра подключается к собственным серверам компании. Однако решение зависит от самих платформодержателей. Учитывая, что Sony и Microsoft уже давно не блокируют совместные сессии, у игроков есть все шансы исследовать песчаные просторы Арракиса вместе, независимо от платформы.