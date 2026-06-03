Dune: Awakening выйдет на PS5 и Xbox Series X/S 22 сентября 2026 года

На презентации State of Play разработчики из Funcom представили новый сюжетный трейлер Dune: Awakening и официально подтвердили выход игры на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Релиз консольных версий состоится 22 сентября 2026 года.

Dune: Awakening представляет собой масштабную RPG с элементами выживания в открытом мире, действие которой разворачивается на пустынной планете Арракис. Игрокам предстоит исследовать опасные территории, добывать драгоценную пряность, открывать новые технологии и раскрывать тайны фременов.

Одним из главных нововведений станет полноценный одиночный режим, который позволит проходить игру без обязательного взаимодействия с другими пользователями. Ранее проект делал основной акцент на многопользовательских механиках и совместном выживании.

В новом трейлере разработчики показали суровые пейзажи Арракиса, гигантских песчаных червей и масштабные конфликты за контроль над ресурсами планеты. Авторы обещают сочетание исследования, строительства баз, политической борьбы и выживания в одном из самых опасных миров научной фантастики.

После успешного запуска на ПК выход на консолях должен значительно расширить аудиторию проекта и привлечь новых поклонников вселенной «Дюны».