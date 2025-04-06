"Dune: Awakening" выйдет сразу в полной версии, без раннего доступа

В отличие от многих других игр жанра "выживание в открытом мире", Dune: Awakening не будет запущена в раннем доступе. Хотя при разработке масштабных песочниц, ориентированных на формирование сообществ игроков, многие студии предпочитают использовать ранний доступ для оптимизации процесса разработки, Funcom выбрала иной путь.

Согласно свежей фичуретке, креативный директор Джоэл Байлос заявил, что на момент релиза Dune: Awakening будет представлена в виде полноценной игры, доступ к которой не потребует оформления подписки. Более того, разработчики обещают, что проект будет

регулярно получать бесплатные обновления, включающие новый контент, функции и улучшения качества.

Релиз Dune: Awakening намечен на 20 мая, так что игрокам предстоит подождать ещё несколько месяцев, прежде чем они смогут проложить собственный путь на планете Арракис.