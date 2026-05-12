Dune: Awakening закроет десятки серверов 26 мая - игроков бесплатно перенесут в другие миры

Разработчики Dune: Awakening объявили о масштабной миграции серверов. Уже 26 мая часть малонаселенных миров будет закрыта, а всем игрокам с этих серверов предложат бесплатный перенос персонажей.

Авторы заявили, что хотят перераспределить онлайн между менее загруженными мирами. При этом переход на самые популярные серверы вроде Pax и Harmony будет ограничен, чтобы избежать переполнения.

Игроки смогут самостоятельно выбрать новый мир для переноса. Вместе с персонажем сохранятся базы и транспорт — для этого будут использоваться специальные инструменты восстановления и резервного копирования. Их можно получить через меню наград в игре.

Разработчики также посоветовали заранее подготовиться к миграции:

разобрать транспорт и убрать его на базу;

привязать базу к персонажу;

заранее выбрать новый сервер и место для строительства.

После выхода патча 1.3.20.0 перенос с закрывающихся миров не будет тратить жетон переноса.

Отдельно авторы отметили, что учитывают жалобы игроков, предпочитающих одиночный стиль игры. В будущем для них готовят расширенные настройки личных серверов и отдельные миры.

Под закрытие попадут десятки серверов в Европе, Северной Америке, Азии, Океании и Южной Америке.