Dune: Awakening закроет десятки серверов 26 мая - игроков бесплатно перенесут в другие миры

Разработчики Dune: Awakening объявили о масштабной миграции серверов. Уже 26 мая часть малонаселенных миров будет закрыта, а всем игрокам с этих серверов предложат бесплатный перенос персонажей.
Авторы заявили, что хотят перераспределить онлайн между менее загруженными мирами. При этом переход на самые популярные серверы вроде Pax и Harmony будет ограничен, чтобы избежать переполнения.
Игроки смогут самостоятельно выбрать новый мир для переноса. Вместе с персонажем сохранятся базы и транспорт — для этого будут использоваться специальные инструменты восстановления и резервного копирования. Их можно получить через меню наград в игре.
Разработчики также посоветовали заранее подготовиться к миграции:
- разобрать транспорт и убрать его на базу;
- привязать базу к персонажу;
- заранее выбрать новый сервер и место для строительства.
После выхода патча 1.3.20.0 перенос с закрывающихся миров не будет тратить жетон переноса.
Отдельно авторы отметили, что учитывают жалобы игроков, предпочитающих одиночный стиль игры. В будущем для них готовят расширенные настройки личных серверов и отдельные миры.
Под закрытие попадут десятки серверов в Европе, Северной Америке, Азии, Океании и Южной Америке.
Очередное умерающее МыМыМо.
Пусть бесплатно раз дадут, для повышения онлайна 😁
Какой-то прям симулятор миграции и переносов. Хотя, у Фанком всегда так, они на The Secret World та Age Of Conan давно большой и толстый положили.
А вообще, практика показала, что они вообще в ММО не умеют, нет, они в целом умеют делать сюжет и часть контента, однако именно развивать свои ММО и поддерживать их жизнь - не умеют вообще, на мой личный взгляд, лучше бы они попробовали делать сингплеерные игры.
Это тревожный звоночек для игры.