ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Dune: Awakening 10.06.2025
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.4 401 оценка

Dune: Awakening закроет десятки серверов 26 мая - игроков бесплатно перенесут в другие миры

IKarasik IKarasik

Разработчики Dune: Awakening объявили о масштабной миграции серверов. Уже 26 мая часть малонаселенных миров будет закрыта, а всем игрокам с этих серверов предложат бесплатный перенос персонажей.

Авторы заявили, что хотят перераспределить онлайн между менее загруженными мирами. При этом переход на самые популярные серверы вроде Pax и Harmony будет ограничен, чтобы избежать переполнения.

Игроки смогут самостоятельно выбрать новый мир для переноса. Вместе с персонажем сохранятся базы и транспорт — для этого будут использоваться специальные инструменты восстановления и резервного копирования. Их можно получить через меню наград в игре.

Разработчики также посоветовали заранее подготовиться к миграции:

  • разобрать транспорт и убрать его на базу;
  • привязать базу к персонажу;
  • заранее выбрать новый сервер и место для строительства.

После выхода патча 1.3.20.0 перенос с закрывающихся миров не будет тратить жетон переноса.

Отдельно авторы отметили, что учитывают жалобы игроков, предпочитающих одиночный стиль игры. В будущем для них готовят расширенные настройки личных серверов и отдельные миры.

Под закрытие попадут десятки серверов в Европе, Северной Америке, Азии, Океании и Южной Америке.

20
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
Fastick Fastick

Очередное умерающее МыМыМо.

7
Forsaken67rus

Пусть бесплатно раз дадут, для повышения онлайна 😁

5
x_nik_x1993

Какой-то прям симулятор миграции и переносов. Хотя, у Фанком всегда так, они на The Secret World та Age Of Conan давно большой и толстый положили.

4
x_nik_x1993

А вообще, практика показала, что они вообще в ММО не умеют, нет, они в целом умеют делать сюжет и часть контента, однако именно развивать свои ММО и поддерживать их жизнь - не умеют вообще, на мой личный взгляд, лучше бы они попробовали делать сингплеерные игры.

4
Олег Дудин

Это тревожный звоночек для игры.

1