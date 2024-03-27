Funcom не торопится с Dune: Awakening: ей нужна отполированная игра, а не мусор, как это было с Conan Exiles

Dune Awakening - новая игра на выживание от Funcom, известной по Conan Exiles. У игры есть свой круг поклонников, но обычно ее считают довольно грубым продуктом. Будет ли так же и с Dune Awakening? Funcom утверждает, что хочет создать нечто более отшлифованное и поэтому не хочет торопиться с выпуском игры.
В интервью WCCFtech на вопрос, появится ли игра в 2024 году, креативный директор Dune Awakening Джоэл Байлос ответил:
Самый замечательный вопрос. Я бы очень хотел знать. Я не знаю. Мы не хотим выпускать ее, пока она не будет готова. Я не знаю, сколько из вас играли в Conan Exiles. У нас репутация человека, у которого есть интересные идеи, но при этом получается немного мусора. Я бы предпочел избавиться от мусора. Я бы хотел выпустить игру, о которой Funcom действительно заботилась. Мы выросли как компания. Я думаю, мы можем предложить действительно интересный опыт выживания.
Байлос также сказал:
Это отличная ИС. Она очень популярна в настоящее время. Когда мы получили ИС в 2019 году, мы знали, что фильм будет.
Мы не знали, что это станет таким фильмом, каким он является сейчас. Это стало чем-то гигантским. Это оказывает на нас большее давление, и, конечно, мы это чувствуем. Поэтому я хочу быть уверен, что игра сможет воплотить фантазии фанатов Дюны.
Безусловно, успех фильмов - это помощь для Funcom, у которой теперь есть еще большая аудитория, чем раньше. Однако, как сказал директор, это означает, что фанаты будут более требовательны, поскольку теперь у них есть еще более сильная связь с "Дюной", второй фильм которой собрал рекордные кассовые сборы.
Экшен, Мультиплеер, Выживание я полагаю это и будет Conan Exiles