Funcom объяснила, почему Dune Awakening это MMO, а не просто игра на выживание, как Conan Exiles

Dune Awakening, MMO в мире "Дюны" от создателей The Secret World и Conan Exiles, до сих пор рекламировалась со следующим описанием:
"В Dune: Awakening – новом амбициозном проекте с открытым миром – смелость и креативность современных survival-игр удачно дополняются социальной составляющей многопользовательских развлечений. Пройдите путь от выживания до господства в огромном и изменчивом Арракисе, который разделяют тысячи игроков".
Однако недавно со страницы игры в Steam исчезла надпись "тысячи игроков". Что это значит? То, что Dune Awakening остается MMO-игрой на выживание, но серверная мощность будет немного меньше.
Funcom подтвердила это:
Причина, по которой мы удалили сразу тысячи игроков, в том, что наша оптимизация не предполагала одновременного присутствия 1000+ человек. Поэтому мы подумали: ОК, это вводит в заблуждение.
Тем не менее, поиграть будет с кем:
В игре есть несколько карт: карта выживания, карта глубокой пустыни и центры сообщества. Все это отдельные карты со своим сервером, и на каждом сервере разное количество игроков. На карте сообщества может быть 200 игроков. На карте "Глубокая пустыня" может быть 500 игроков. На карте выживания может находиться от 50 до 100 игроков.
Именно поэтому Dune Awakening - это все еще MMO, а не очередная онлайн-игра на выживание, вроде DayZ, ARK или вышеупомянутой Conan Exiles.
Разница между нами и обычной игрой на выживание заключается в том, что в большинстве игр на выживание есть одна карта, и игроки остаются на ней. В нашей игре много, много карт и много, много игроков.
Dune Awakening уже прошла несколько тестов, но дата выхода все еще не названа (говорят, что 3 или 4 квартал 2024).
это будет однопользовательская ММО на выживание, но вы можете закинуться спайсом позвать воображаемых друзей.
А лучше бы наоборот все таки, как Конан, так Лор мне кажется лучше познается. Главное чтоб не Тесо, Тесо-красиво, интересно, и преследующее чувство бездонного мешка скатывающая тебя в уныние отсутствие удовлетворенности, покоя.
Дураки, не надо было делать онлайл фигню, а надо было делать сингл с сюжетом - был бы хороший успех!!! - но на это надо больше ресурсов же , и денег! - "зачем итак сойдёт, авось деньжать на таком проходнике срубим..".)))))
Не понял разницы, ну допустим там одна карта, тут несколько, но ведь суть не в картах, а в том что делает человек в игре.
геншин это ммо = кеншин это ммо. симс это ммо = тотал вар ммо. вся эта с ограничением количества играков на локации превращает игру в сесионку с сохранением твоего прогреса ни больше ни меньше да ты можешь общатся и контактировать с несколькими десятками\сотнями планктона но не со всеми кто играет в эту игру.
и на последок гвинт и hearthstone это ммо)
может шутка просто запоздала?